1 марта «Фрайбург» примет «Баварию». Игра 24-го тура состоится на арене «Европа-парк-Штадион» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.25 мск.

Букмекеры назвали фаворитами гостей. На успех мюнхенцев представлен коэффициент 1.49, что соответствует 66% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (19%), триумф хозяев — в 6.18 (15%).

«Бавария» выиграла у «Фрайбурга» в пяти поединках бундеслиги подряд. Верите, что хозяева все же наберут очки в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.77.

Взять победу «Баварии» с форой (-1) предлагается за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22. Эксперты верят в атакующие способности хозяев — на взятие ворот в их исполнении дают 1.52.

Самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии». Оба результата оценили котировкой 8.25.