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1 марта, 14:15

«Фрайбург» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 1 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» 1 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Фрайбург» — «Бавария».
Фото Global Look Press

1 марта «Фрайбург» примет «Баварию». Игра 24-го тура состоится на арене «Европа-парк-Штадион» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
01 мар, 22:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:2
Бавария

Букмекеры назвали фаворитами гостей. На успех мюнхенцев представлен коэффициент 1.49, что соответствует 66% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (19%), триумф хозяев — в 6.18 (15%).

«Бавария» выиграла у «Фрайбурга» в пяти поединках бундеслиги подряд. Верите, что хозяева все же наберут очки в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.77.

Взять победу «Баварии» с форой (-1) предлагается за 1.72.

Килиан Мбаппе. Энрике приучает «ПСЖ» к жизни без Мбаппе. Но в матче с «Монако» испанец без помощи Килиана не обойдется

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22. Эксперты верят в атакующие способности хозяев — на взятие ворот в их исполнении дают 1.52.

Самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии». Оба результата оценили котировкой 8.25.

Футбол
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ФК Бавария
ФК Фрайбург
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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Ростов

 17 1 5
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