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Сегодня, 06:15

«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вендел.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Зенит»

30 сентября «Зенит» в 10-м туре чемпионата России приедет в гости к «Оренбургу». Поединок пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 11.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.10 (23%), триумф оренбуржцев — за 4.80 (20%).

В прошлом матче хозяева не уступили питерцам. Верите, что дома команда Давида Деограсии снова не проиграет? Опция 1Х идет за 2.21.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен результативными ударами доступен по 1.71, обратный рынок получил котировку 2.15.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»

Парни Деограсии при родных фанатах играют осторожно, но успешно. Они не уступили в пяти из семи последних игр дома. При этом клуб на «Газовике» забил всего четыре мяча. Меньше на своем поле организовал только «Факел» (три).

«Зенит» привозит веселье с собой на любой выездной матч: минимум три мяча залетели в четырех из пяти гостевых поединков петербуржцев. При этом на чужом поле команда Сергея Семака не уступила в 10 играх подряд, половину из которых выиграла. А «Оренбург» обыграла в семи из восьми встреч РПЛ и лишь один раз допустила ничью.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.

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РПЛ
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0
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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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