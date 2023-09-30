«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года
30 сентября «Зенит» в 10-м туре чемпионата России приедет в гости к «Оренбургу». Поединок пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 11.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.10 (23%), триумф оренбуржцев — за 4.80 (20%).
В прошлом матче хозяева не уступили питерцам. Верите, что дома команда Давида Деограсии снова не проиграет? Опция 1Х идет за 2.21.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен результативными ударами доступен по 1.71, обратный рынок получил котировку 2.15.
Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»
Парни Деограсии при родных фанатах играют осторожно, но успешно. Они не уступили в пяти из семи последних игр дома. При этом клуб на «Газовике» забил всего четыре мяча. Меньше на своем поле организовал только «Факел» (три).
«Зенит» привозит веселье с собой на любой выездной матч: минимум три мяча залетели в четырех из пяти гостевых поединков петербуржцев. При этом на чужом поле команда Сергея Семака не уступила в 10 играх подряд, половину из которых выиграла. А «Оренбург» обыграла в семи из восьми встреч РПЛ и лишь один раз допустила ничью.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1