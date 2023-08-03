«Актобе» — «Торпедо Кутаиси»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 3 августа 2023 года
3 августа «Актобе» примет «Торпедо Кутаиси» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Актобе и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Трастина Фарруджи из Мальты. Первый матч состоялся в Грузии и завершился в пользу команды из Казахстана (4:1).
В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Торпедо» — за 5.74 (17%).
Верите, что гости преподнесут сюрприз и оформят камбэк после домашнего поражения? Ставка в 1000 рублей на коллектив из Кутаиси при благоприятном исходе обернется выплатой в 5740 рублей.
Триумф парней Андрея Карповича с форой (-1) идет за 1.90. Если предполагаете, что грузинский клуб навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за те же 1.90.
Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.
В первом поединке красно-белые вонзили «Торпедо» четыре гола, но все же не уберегли собственные ворота и пропустили однажды. Обмен точными выстрелами в ответке предлагают взять за 2.11, обратный рынок — за 1.74.
Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории «Актобе»:
Прогноз и ставка на матч «Актобе» — «Торпедо Кутаиси»
Букмекеры настолько уверены в том, что красно-белые квалифицируются в следующий этап Лиги конференций, что даже не принимают ставки на дальнейший проход одной из команд. Крупное поражение дома почти лишило парней Стива Кина шансов на продолжение турнирной борьбы. Хотя в первом раунде коллектив из Кутаиси не уступил ни разу — дважды разошелся «миром» с «Сараево» (2:2, 1:1) и прошел боснийцев по пенальти (4:2). «Торпедовцы» отличились во всех матчах квалификации и сделают все, чтобы продлить эту серию. Тем более красно-белые далеко не идеальны у своих ворот: через три дня после разгромной победы в Грузии получили две пробоины от «Каспия» в чемпионате Казахстана (2:2). В том, что «Актобе» отличится, сомнений нет почти никаких: результативный отрезок клуба составляет восемь встреч во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0