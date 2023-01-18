18 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет Зеленое дерби: «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым» на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Успех гостей предложен с котировкой 3.40 (28%), ничья оценена близкими 3.50 (27%).

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Поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59. Этот рынок на «Салават Юлаев» предложен за 2.37.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.42;

• Ф1(0) можно взять за 1.55, Ф2(0) — за 2.45.

Команды встречались в этом сезоне уже четыре раза, каждая одержала по две победы. При этом в основное время уфимцы уступили лишь однажды — 27 сентября «Ак Барс» разгромил оппонента 3:0. Поставить на то, что коллектив Виктора Козлова как минимум не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.

Аналитики сомневаются в том, что дерби получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за серьезные 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82. Из четырех встреч в этом сезоне команды только в половине оформили на двоих больше четырех голов.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. К примеру, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно взять с привлекательным коэффициентом 2.20.