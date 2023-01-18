«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 18 января 2023 года онлайн в прямом эфире
18 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет Зеленое дерби: «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым» на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Успех гостей предложен с котировкой 3.40 (28%), ничья оценена близкими 3.50 (27%).
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Поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59. Этот рынок на «Салават Юлаев» предложен за 2.37.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.42;
• Ф1(0) можно взять за 1.55, Ф2(0) — за 2.45.
Команды встречались в этом сезоне уже четыре раза, каждая одержала по две победы. При этом в основное время уфимцы уступили лишь однажды — 27 сентября «Ак Барс» разгромил оппонента 3:0. Поставить на то, что коллектив Виктора Козлова как минимум не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.
Аналитики сомневаются в том, что дерби получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за серьезные 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82. Из четырех встреч в этом сезоне команды только в половине оформили на двоих больше четырех голов.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. К примеру, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно взять с привлекательным коэффициентом 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2