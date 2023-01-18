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Сегодня, 17:15

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 18 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 18 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

18 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет Зеленое дерби: «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым» на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Успех гостей предложен с котировкой 3.40 (28%), ничья оценена близкими 3.50 (27%).

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Поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59. Этот рынок на «Салават Юлаев» предложен за 2.37.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.42;

• Ф1(0) можно взять за 1.55, Ф2(0) — за 2.45.

Команды встречались в этом сезоне уже четыре раза, каждая одержала по две победы. При этом в основное время уфимцы уступили лишь однажды — 27 сентября «Ак Барс» разгромил оппонента 3:0. Поставить на то, что коллектив Виктора Козлова как минимум не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.

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Аналитики сомневаются в том, что дерби получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за серьезные 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82. Из четырех встреч в этом сезоне команды только в половине оформили на двоих больше четырех голов.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. К примеру, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно взять с привлекательным коэффициентом 2.20.

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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 18 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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