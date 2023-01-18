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«Милан» — «Интер»: где смотреть матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Суперкубок.
18 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Милан
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают нерадзурри небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 2900 рублей.

Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.

Обмен голами можно взять за 1.71, противоположный вариант — за 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Случится ли пенальти в основное время? Да — 2.55, нет — 1.48.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ

Наиболее вероятный автор забитого мяча в составе номинальных гостей — Лаутаро Мартинес (2.90). У «Милана» — Оливье Жиру (2.70).

Эксперты считают, что матч в основное время завершится со счетом 1:1, котировка — 6.50.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 18 января 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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