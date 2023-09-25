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Сегодня, 04:15

«Адмирал» — СКА: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Адмирал» — СКА 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press

25 сентября СКА встретится в КХЛ с «Адмиралом». Игра явного фаворита с неизбежным аутсайдером пройдет на «Фетисов Арене» и начнется в 12.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 12.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline назвали СКА серьезным фаворитом игры. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.88, что около 53% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (20%), успех «Адмирала» — за 3.70 (27%).

СКА прервал серию из пяти поражений и выиграл два последних матча с общим счетом 8:1. На выигрыш гостей с форой (-1.5) шайбы котировка — 2.60. Подстраховать хозяев форой (+1.5) легко — за 1.53.

На тотал больше 4.5 шайбы предложено поставить за 1.91, на ТМ 4.5 — за 1.93.

Армейцы выиграли второй период в трех последних матчах в КХЛ. Их успех с 20-й по 40-ю минуту оценен в 2.39.

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«Адмирал» в четырех играх кряду забрасывал по три и более шайбы, в крайней битве с московским «Динамо» — вообще четыре. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.65, ИТМ1 (1.5) — за 2.30.

Триумф команды Романа Ротенберга с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.53, Леонида Тамбиева и Ко — в 2.60.

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Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти: прогноз на полуфинал ATP Чэнду 25 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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