Российский спортсмен обвиняет ФМБА в допинге. Может ли такое быть?

Конькобежец Михаил Казелин уверяет, что сдал положительную допинг-пробу из-за загрязненной пищевой добавки, выданной врачом сборной.

Чемпион России по конькобежному спорту Михаил Казелин через своего представителя обвинил Федеральное медико-биологическое агентство в том, что врач сборной страны выдавал спортсменам пищевую добавку, которая могла быть загрязнена допингом. Сам Казелин был дисквалифицирован в 2020 году на четыре года из-за положительной пробы на запрещенный препарат лигандрол. Однако теперь ему сократили срок наказания «на основании незначительной вины». Основная вина, надо полагать, должна быть теперь возложена на поставщиков некачественного препарата и на ФМБА, которое не проверило добавку на допинг. Впрочем, ранее в аналогичных случаях агентство уверяло, что у него нет возможности поверять химический состав препаратов, которые выдают спортсменам его сотрудники.

Зараженное лекарство

Лигандрол — это селективный модулятор рецепторов андрогенов, который применяется для лечения остеопороза и некоторых других болезней, но теоретически может использоваться для набора мышечной массы, укрепления костной ткани и повышения выносливости представителями циклических и силовых видов спорта. Именно на нем 2019 году погорела австралийская пловчиха Шайна Джек, яростно доказывавшая свою невиновность. Положительную пробу девушка списывала на загрязненные БАДы, отравленную воду в бассейне и даже на своего бойфренда и его братьев, которые могли «заразить» спортсменку через блендер, который совместно использовался для приготовления пищи. Впрочем, Австралийское антидопинговое агентство не стало вникать в такие тонкости и дисквалифицировало спортсменку.

С лигандролом связана и знаменитая история «заражения через секс» чемпионки мира по гребле на каноэ из Канады Лоуренс Венсан-Лапуант. Эта женщина доказала, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимался футболом, признал, что принимал допинг накануне взятия пробы у каноистки и близости с ней. Могла ли Венсан-Лапуант заразиться лигандролом не через секс, а через пищевую добавку? Теоретически — да. Однако международной федерации для оправдания Лоуренс оказалось достаточно и истории с «обменом биологическими жидкостями».

Также сравнительно недавно была новость о положительной пробе на лигандрол у ямайской легкоатлетки Сабины Аллен — однако в этом случае отговорок слушать не стали. Чуть раньше по миру прокатилась волна инцидентов с другим селективным модулятором — остарином. Антидопинговые органы даже выпускали предупреждение для спортсменов с просьбой не пользоваться биодобавкой экдистерон, в которой часто попадался «незадекларированный» остарин. Российская легкоатлетка Екатерина Высоцкая добилась смягчения приговора, доказав, что стала жертвой загрязненного экдистерона. В общем, версия с «некачественным препаратом» и в случае с Казелиным вполне рабочая. Единственный способ избежать подобных инцидентов для спортсменов — отказаться от всех рискованных биодобавок.

Это не обязанность ФМБА?

В нашей недавней спортивной истории уже был случай, когда спортсмен сборной судился с ФМБА из-за препарата с допингом, который ему выдал врач сборной. Бобслеистка Надежда Сергеева в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане сдала положительный тест на запрещенный триметазидин. Впоследствии выяснилось, что он находился в составе «загрязненного» на заводе лекарства, о чем сама спортсменка не знала. Сергеева, получившая препарат от врача сборной, при полном отсутствии ее персональной вины все равно не была полностью оправдана и получила восемь месяцев дисквалификации. После этого Надежда пошла в суд, но и там не признали вину ФМБА и производителя препарата, отклонив иск самой Сергеевой и ее личного тренера Алексея Полонникова на общую сумму 17 миллионов рублей.

Михаил Казелин. Фото Getty Images

На суде юристы ФМБА заявили, что проверка препаратов, выдаваемых спортсменам, — это не обязанность агентства, и что в стране для этого есть другие структуры. Какие именно — осталось загадкой, и при этом было очевидно, что вопрос нового аналогичного скандала — лишь дело времени. Скорее всего, новым пострадавшим и стал Михаил Казелин. Хотя подробно разбираться должно следствие. А оно необходимо хотя бы потому, что, по данным представителя спортсмена Сергея Лисина, которые приводит РБК, агентство «закупило и выдавало данный БАД членам сборных команд России в количестве более 4000 банок». Если из-за этого мы продолжим терять спортсменов — это уже большой скандал.

Антидопинговые инстанции обычно советуют спортсменам, употребляющим разрешенные добавки, оставлять одну банку/упаковку невскрытой и не полностью опорожнять емкость, из которой они употребляют БАД, сохранив из нее хотя бы одну капсулу/таблетку. В этом случае легко вычислить и происхождение партии, и химический состав препарата. Однако на практике подобное не всегда возможно — спортсмены много путешествуют, а антидопинговые процедуры очень длительные, и проблемы могут вылезти и через год, и даже через десять лет при перепроверке проб. Все это, к сожалению, во многом лотерея. А разбираться, кто прав, кто виноват, чиновникам чаще всего не с руки.