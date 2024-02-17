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Сегодня, 11:10

Чемпионка Олимпиады Бажанова не ожидала трех побед своей дочери на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Светлана Бажанова прокомментировала результаты своей дочери конькобежки Александры Саютиной на Всероссийской спартакиаде 2024.

На Спартакиаде в Челябинске 22-летняя Саютина выиграла забеги на 3 000 и 1 500 метров, а также командную гонку в составе сборной Москвы. Ее отцом и тренером является призер чемпионатов мира Вадим Саютин.

«Я всегда верю в свою дочь и мужа-тренера, но было сложно прогнозировать, что [они] будут все дистанции в призах, — цитирует Бажанову ТАСС. — Наверное, они сами прогнозировали, но со стороны видится конкуренция: каждая из девчонок, стоящих на пьедестале, могла занять первое место, и еще есть сильные девушки вне пьедестала. Так что это успех».

Источник: ТАСС
Всероссийская Спартакиада 2024
Александра Саютина
Коньки
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