Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на Спартакиаде 2024

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 м на Всероссийской спартакиаде 2024.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 9,74 секунды. Это вторая золотая медаль Кулижникова на Спартакиаде. Ранее он выиграл забег на 500 метров.

Второе место занял Руслан Мурашов (1.10,27). Третьим стал Михаил Казелин (1.10,43).

Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 500 м

Мужчины

1. Павел Кулижников — 1.9,74

2. Руслан Мурашов — 1.10,27

3. Михаил Казелин — 1.10,43