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Конькобежный спорт

15 февраля, 12:34

Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на Спартакиаде 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 м на Всероссийской спартакиаде 2024.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 9,74 секунды. Это вторая золотая медаль Кулижникова на Спартакиаде. Ранее он выиграл забег на 500 метров.

Второе место занял Руслан Мурашов (1.10,27). Третьим стал Михаил Казелин (1.10,43).

Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 500 м

Мужчины

1. Павел Кулижников — 1.9,74

2. Руслан Мурашов — 1.10,27

3. Михаил Казелин 1.10,43

Всероссийская Спартакиада 2024
Павел Кулижников
Руслан Мурашов
Коньки
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