Главу Союза конькобежцев России Гуляева пригласили на конгресс ISU

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что его пригласили принять участие в ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Что касается общения с ISU, то мы ждем новостей постоянно. К сожалению, ничего нового — ни оптимистичного и, слава богу, пессимистичного тоже — пока нет. Верю и надеюсь, что этот период в ближайшее время окончится. Мы общаемся, у нас есть переписка, я даже присутствовал на конференции. По приглашению президента ISU планирую посетить конгресс, если, правда, американцы визу дадут. Я в это слабо верю, но попытаюсь получить ее. Это говорит о том, что канал взаимодействия у нас открыт, мы общаемся, переписываемся и остаемся полноценными членами ISU», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Ближайший конгресс ISU пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.