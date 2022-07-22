Сборная США продолжает терять атлетов из-за допинга. Теперь проблемы у звезды десятиборья

Претендент на медали чемпионата мира Гаррет Скэнтлинг не сможет выступить в Юджине «из-за забывчивости».

В американской сборной на домашнем чемпионате мира в Юджине — второй допинговый инцидент за пять дней. На этот раз от участия в соревнованиях отстранен чемпион США по десятиборью Гаррет Скэнтлинг. Официальная причина — вмешательство в процесс допинг-контроля в виде непредоставления информации о местонахождении спортсмена. Поскольку подобное случилось с 29-летний спортсменом уже в третий раз, теперь Скэнтлингу грозит два года дисквалификации. Ранее за «вмешательство» был снят с чемпионата мира один из лучших американских бегунов на 400 метров Рэндольф Росс.

Нет оправдания забывчивости

На Олимпиаде в Токио в прошлом году Скэнтлинг занял четвертое место и, имея за плечами по два золота зимнего и летнего чемпионатов США, был одним из фаворитов стартов десятиборцев в Юджине. Свою вину в допинговом нарушении Гарет уже по сути признал. «К сожалению, нет оправдания забывчивости, — написал атлет в соцсетях, заверив, проблема носит технический характер и не связана с желанием скрыть прием допинга. — Система может быть жесткой по отношению к чистым спортсменам. Но я беру на себя полную ответственность, потому что у меня была возможность избежать случившегося». Это уже не первый и даже не второй инцидент с нарушениями во время внесоревновательного тестирования американских легкоатлетов.

Напомню, что правила требуют от спортсменов ежедневно информировать антидопинговые органы о «часовом интервале», во время которого инспекторы могут явиться в указанное атлетом место и взять у него пробы. Если тестируемый человек отсутствует, или забыл указать «часовой интервал», виновный получает «красный флажок». Три «флажка» — двухлетняя дисквалификация. Таким образом можно оказаться вне спорта, даже не попавшись на допинге. Считается, что уклонение от внесоревновательного тестирования дает теоретическую возможность принять «запрещенку» и спрятаться от проверок до тех пор, пока она не выведется из организма. И во время действия препарата получить неспортивное преимущество.

«Флажок» можно аннулировать, если спортсмен докажет, что он не виновен в незаполнении системы ADAMS или в отсутствии на месте контроля. Например, из-за компьютерного сбоя или из-за ошибки инспекторов. Поэтому атлеты придумывают многочисленные оправдания, особенно когда речь идет о третьем «флажке». Так американский спринтер Крис Коулман два года назад рассказывал, что буквально на несколько минут во время «часового интервала» выбежал из дома в магазин за рождественскими подарками, а инспекторы нагрянули как раз в момент его шопинга. Еще дальше пошла барьеристка сборной США Брианна Макнил, которая накануне Олимпиады в Токио заявила, что не слышала звонка инспекторов, так как плохо себя чувствовала после аборта. В доказательство была предоставлена медицинская справка, оказавшаяся поддельной.

Гаррет Скэнтлинг. Фото Global Look Press

Где страна, свободная от допинга?

Истории Коулмана, Макнил, Росса и Скэнтлинга говорят о том, что проблема внесоревновательного тестирования в сборной США по легкой атлетике приобретает системный характер. Хотя, разумеется, несправедливо заявлять, что допинговые нарушение сейчас допускают только американцы, или что они — лидеры в этом неправедном деле. Например, одновременно с Рэндольфом Россом от чемпионата мира в Юджине был отстранен кенийский марафонец Лоуренс Чероно. За несколько недель до чемпионата мира швейцарский бегун Алекс Уилсон получил четыре года за стероиды, а нигерийка Блессинг Окагбаре заработала рекордный бан на 11 лет.

Россию тоже пока рано называть себя страной свободной от допинга. Согласно официальным данным, только в первом полугодии 2022-го РУСАДА зафиксировала около 70 инцидентов, в том числе с такими известными спортсменами как гимнастка Ангелина Симакова и баскетболист Дмитрий Кулагин. В легкой атлетике в июле дисквалифицирована на два года метательница молота Виктория Хитько. Другой разговор, что мы сейчас находимся под санкциями за допинговые нарушения — и страна, и сборная России по легкой атлетике (последняя под баном уже седьмой год). А вот американцы, несмотря на все свои приключения, продолжают считать себя оплотом чистого спорта и поучать других как надо бороться с запрещенкой.