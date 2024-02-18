Конькобежец Алдошкин отметил поддержку болельщиков на Спартакиаде сильнейших

Конькобежец Даниил Алдошкин поделился впечатлениями от Спартакиады сильнейших 2024.

«Спартакиада получилась для меня такой скомканной в связи с болезнью, из-за которой я пропустил часть своих основных дисциплин. Отошло только к концу, на масс-старте, и я рад, что так хорошо все сложилось. Считаю, что задачу максимум на этом этапе я выполнил. Организация соревнований была на высоком уровне. Особенно было приятно смотреть на болельщиков — это не манекены, а люди, которые пришли нас поддержать», — приводит ТАСС слова Алдошкина.

На Спартакиаде Алдошкин выиграл масс-старта и командную гонку в составе сборной Московской области. Все соревнования завершились 18 февраля.