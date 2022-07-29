Источник: спортсмены сборной России получали от ФМБА загрязненные допингом пищевые добавки

Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Факт загрязнения партии БАД подтвердил Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, написал журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале.

По его информации, с 2019-го по 2021 год Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закупило и выдало членам сборных России (в том числе, по фигурному катанию) как минимум 4 тысячи банок.

После положительной допинг-пробы конькобежца Михаила Казелина ФМБА в ноябре 2020-го выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами препарата ZMA-pro конкретной серии. В ходе расследования дела Казелина было выявлено, что к положительному результату допинг-пробы привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).