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Допинг

Сегодня, 16:10

Источник: спортсмены сборной России получали от ФМБА загрязненные допингом пищевые добавки

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Михаил Казелин.
Фото Getty Images

Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Факт загрязнения партии БАД подтвердил Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, написал журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале.

По его информации, с 2019-го по 2021 год Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закупило и выдало членам сборных России (в том числе, по фигурному катанию) как минимум 4 тысячи банок.

После положительной допинг-пробы конькобежца Михаила Казелина ФМБА в ноябре 2020-го выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами препарата ZMA-pro конкретной серии. В ходе расследования дела Казелина было выявлено, что к положительному результату допинг-пробы привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).

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