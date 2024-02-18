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Сегодня, 12:05

Конькобежцы Алдошкин и Агафошина стали победителями масс-стартов на Спартакиаде

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкин победил в масс-старте на Всероссийской спартакиаде 2024 в Челябинске.

22-летний спортсмен показал результат 8 минут 45,41 секунды. Серебро завоевал Данила Семериков (8.45,80). Тройку лидеров замкнул Степан Чистяков (8.46,32).

В женском масс-старте победу одержала Елизавета Агафошина, она преодолела дистанцию за 10 минут 14,90 секунды. Второе место заняла Елена Еранина (10.14,97), третье — Екатерина Константинова (10.15,04).

Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования принимают пять регионов России.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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