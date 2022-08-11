ФМБА опровергло обвинение по делу о запрещенных препаратах

Ведомство заявляет, что врач сборной не выдавал конькобежцу Михаилу Казелину спорный БАД.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отреагировало на публикацию на сайте «СЭ», в которой рассказывалось об истории с дисквалификацией за допинг чемпиона России по конькобежному спорту Михаила Казелина . В этом материале мы сообщали, что, по мнению представителя спортсмена, запрещенный препарат лигандрол мог попасть в организм Михаила вместе с загрязненной пищевой добавкой, которую Казелину якобы выдал врач сборной страны. Однако в ФМБА опровергли эту информацию.

«Врач спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту, уполномоченный осуществлять медико-биологическое обеспечение спортсменов, не выдавал спортсмену М.Казелину упомянутый в вашей статье БАД «ZMA PRO», — говорится в письме ФМБА. — Все лекарственные препараты, БАД, выдаваемые врачом спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту спортсмену М.Казелину, отображались в медицинском журнале с фиксацией личной подписи спортсмена в листе ознакомления. Данная информация была предоставлена спортсмену М.Казелину по его запросу в 2020 году в рамках рассмотрения его дела.

Михаил Казелин не получал БАД «ZMA PRO» по линии ФМБА России — ответственность за употребление продукта лежит на спортсмене, что было подтверждено 23 июня 2022 года решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, вынесенного в отношении российского конькобежца: «РУСАДА полагает, что спортсмен виновен в совершенном нарушении, поскольку не указал принимаемый БАД в протоколе допинг-контроля, проводил исследование образцов БАДа в неаккредитованной ВАДА лаборатории, а также не является получателем данной БАД».

Михаил Казелин. Фото Getty Images

Более того, при обнаружении у М.Казелина положительной допинг-пробы в октябре 2020 года лаборатория ФМБА России провела испытания данной партии «ZMA PRO», которые не подтвердили наличие незаявленных веществ, включая лигандрол. Не подтверждает наличие запрещенной субстанции в своем БАД и производитель «ZMA PRO» ООО «РУССПОРТ».

Врачи спортивных сборных команд Российской Федерации подведомственного ФМБА России учреждения, обеспечивающего медико-биологическое сопровождение сборных команд России, регулярно с 2012 года выдавали спортсменам различных сборных, проходящих допинг-контроль, указанный БАД, в том числе из этой партии. При этом случаев выявления запрещенных веществ зафиксировано не было.

Вся исследованная продукция производства ООО «РУССПОРТ» (Россия, Московская область) прошла государственную регистрацию, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации, выданными Роспотребнадзором.

Исследование биологически активных добавок проводится уполномоченными учреждениями ФМБА России в рамках сопровождения деятельности по медико-биологическому обеспечению спорта высших достижений, в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза, санитарных правил, иных нормативных документов, по утвержденным и разрешенным к использованию на территории РФ методикам для проведения соответствующих исследований.

В рамках экспертной оценки проводится анализ соответствия образцов продукции нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям безопасности (тяжелые металлы, пестициды и т. д.), микробиологическим показателям безопасности (патогенные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки, дрожжевые и плесневые грибы и т. д.) и иным нормативным показателям. Кроме того, проводится оценка подлинности продукции (наличие/отсутствие заявленных производителем компонентов БАД, наличие посторонних примесей, не заявленных производителем), а также количественное определение активно действующих веществ.

Михаил Казелин. Фото Getty Images

За рассматриваемый период при проведении исследований образцов биологически активных добавок к пище производства ООО «РУССПОРТ» (Россия, Московская область) несоответствий указанной продукции по показателям безопасности выявлено не было.

Эти и иные доказательства непричастности ФМБА России к появлению в пробе спортсмена М.Казелина запрещенного вещества будут предъявлены при рассмотрении судебного дела".

В заключение приведем официальное сообщение РУСАДА по «делу Казелина» от 1 августа: «Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Казелина Михаила (вид спорта — конькобежный спорт) на 1 год за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 августа 2016 г. № 947, начиная с 23 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения».