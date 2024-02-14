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Конькобежный спорт

14 февраля, 12:40

Саютина выиграла золото на дистанции 3000 метров на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская конькобежка Александра Саютина победила на дистанции 3000 м на Всероссийской спартакиаде 2024.

Результат Качановой — 4 минуты 13,53 секунды.

Второе место заняла Екатерина Кошелева (4.13,59). Тройку лучших замкнула Анастасия Григорьева (4.17,75).

Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 3000 м

Женщины

1. Александра Саютина — 4 минуты 13,53 секунды

2. Екатерина Кошелева — 4.13,59

3. Анастасия Григорьева — 4.17,75

Всероссийская Спартакиада 2024
Александра Саютина
Коньки
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