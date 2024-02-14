Саютина выиграла золото на дистанции 3000 метров на Спартакиаде 2024
Российская конькобежка Александра Саютина победила на дистанции 3000 м на Всероссийской спартакиаде 2024.
Результат Качановой — 4 минуты 13,53 секунды.
Второе место заняла Екатерина Кошелева (4.13,59). Тройку лучших замкнула Анастасия Григорьева (4.17,75).
Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Конькобежный спорт. 3000 м
Женщины
1. Александра Саютина — 4 минуты 13,53 секунды
2. Екатерина Кошелева — 4.13,59
3. Анастасия Григорьева — 4.17,75
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