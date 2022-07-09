Китай нацелился на российских звезд. Наших ведущих зимников зовут тренироваться в Поднебесную

На следующей неделе в Пекин вылетают конькобежцы.

Еще в начале весны многие начали понимать: российским спортсменам не светит не только ближайший летний, но и зимний международный сезон. Причем осознавали это не только у нас в стране. Уже с марта активные переговоры с ведущими отечественными зимниками начали вести китайцы. Они предлагают все условия для тренировок и хороший финансовый бонус. Взамен просят тренироваться с местными спортсменами — чтобы те подтягивались, а тренеры перенимали методики.

Переговоры в силу самых разных причин затянулись. Но, по данным «СЭ», 12 июля в Пекин вылетают первопроходцы: Александр Румянцев и Данила Семериков. На двоих у них шесть медалей с чемпионатов мира по конькам. При этом в ближайшие месяцы в Поднебесную по той же схеме может отправиться еще ряд спортсменов из разных зимних видов спорта. Кто-то в одиночку, кто-то — группами.

Почему отказался Захаров

— Вас звали в Китай? — вопрос олимпийскому чемпиону Сочи в шорт-треке и серебряному призеру Игр-2022 в конькобежном спорте Руслану Захарову, который тренировался в одной группе с Румянцевым и Семериковым.

— Да, Олимпийский комитет Китая — через посредников в России. Переговоры шли с начала весны. Но в мае у них была очередная вспышка ковида, повсюду вводили локдауны. Потом начались какие-то перестановки в олимпийском комитете. После этого включилась российская сторона, что тоже не способствовало ускорению процесса. В результате часть ребят, включая меня, отказались от этой идеи.

— Почему?

— Лично я — в первую очередь из-за семьи. Не готов уезжать от нее так надолго. Ведь прямого авиасообщения между странами все еще нет. Когда получится вернуться — просто непонятно.

— Что конкретно китайцы предлагали вам?

— Идеальные условия, достойное финансирование и тренировки с местными спортсменами. Причем там должны быть не только мы, а целые международные группы. Звучит интересно. Тем более, если мыслить олимпийскими циклами, сейчас лучшее время для экспериментов. Я за свою спортивную карьеру поменял более десятка тренеров, команд, групп и даже вид спорта. Новый опыт такого плана, уверен, тоже пошел бы в копилку. Но семья перевесила. Может быть, через год, когда все наладится, удастся поучаствовать в этом проекте.

В Китае самый высокогорный каток в мире

— Китайцы ведь тоже хорошо понимают, что российские спортсмены без международных стартов в тупике. И они просто пытаются извлечь из этой ситуации выгоду для себя.

— Однозначно. Китайцы — не дураки. Но разве они поступают неправильно? Тем более я читал, что лидеры двух стран продлили договор о дружбе и сотрудничестве. Как только все спустится на несколько уровней ниже, может быть, все включатся в эту работу. И тогда процессы пойдут быстрее.

— Но разворот в сторону Азии уже идет. В женском гандбольном чемпионате будет клуб из Китая, наши зимники, наоборот, едут туда.

— Тенденция есть. Европа рядом, но для нас она пока закрыта. Логично, что ищутся новые пути для развития. Пробегать один сезон без международных стартов — не трагедия. Но где гарантии, что это будет только один сезон? Поэтому движение на Восток объяснимо.

— Выгода китайцев в тренировках с нашими лучшими атлетами понятна. Какие плюсы, помимо хорошего заработка, у российских спортсменов?

— Лично для себя я нашел ряд очень позитивных моментов. Например, у них есть высокогорный каток в Урумчи — 1800 м над уровнем моря. Он самый высокий в мире. В Северной Америке, где регулярно бьются рекорды мира, — 1200—1300 м.

— Почему тогда мы не слышали про сумасшедшие секунды в Урумчи?

— А потому что китайцы туда никого не пускают — тренируются сами. И побывать там было бы очень интересно. Посмотреть, как организм ведет себя там, как реагирует, когда спускаешься с такой высоты. В теории должен быть хороший прогресс. Это серьезный опыт, который может пригодиться как в спортивной карьере, так и потом, в тренерской.

— Сколько катков в Китае?

— Крытых — восемь. Продолжает функционировать и тот, на котором проводились Олимпийские игры.

— А у нас?

— Считаем. Кемерово, где мы пока ни разу не были. Иркутск, куда поеду на следующей неделе. Плюс Челябинск и Коломна. Все. Еще есть «Крылатское», но оно стоит, чего-то ждет. Наверное, когда его реконструируют.

Олимпийское золото в коньках ничем не отличается от хоккейного

— Еще плюсы от потенциальной поездки в Китай?

— Работа с новыми тренерами. Там будут не только китайцы. Не исключено, что соберется интернациональная дрим-тим.

— Прикольно, что после домашней Олимпиады они не бросили все на произвол судьбы, а, наоборот, наращивают обороты.

— Это круто. Но, насколько я понял, у них избирательный подход. Вот на биатлон, судя по комментариям Бьорндалена, они просто махнули рукой. Видимо, поняли, что там им тяжело. А в коньках у них есть олимпийский чемпион в спринте — это уже другое дело. Теперь можно попробовать подтянуть стайеров.

— Китайцы вообще очень хорошо умеют считать. Взять лето — вкладываются в медалеемкие виды: гимнастика, прыжки в воду, плавание, стрельба, штанга. А на условные футбол и пятиборье, в которых мало комплектов наград, но много затрат — забивают.

— Именно. И эта стратегия очень даже оправдывает себя. Вот в России не все понимают, что золотая медаль конькобежца и золотая медаль хоккеиста, если говорить об Олимпийских играх, абсолютно равна. Но у нас принято думать, что в хоккее она больше, тяжелее, ярче и круглее. Китайцы же четко для себя определили, что главное — общекомандный зачет.

Они, кстати, не единственные, кто идет по этому пути. Голландцы в Сочи-2014 стали пятыми в общем зачете. У них было аж 24 медали. Вот только из них 23 в коньках плюс бронза в шорт-треке. Неплохо так, да?