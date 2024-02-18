Конькобежец Трофимов может снова выступить в триатлоне

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал, что может опять принять участие в соревнованиях по триатлону.

«Я этим летом и два года назад выступал в триатлоне. Это очень интересно, тем более что до конькобежного спорта ребенком занимался плаванием. Бегаю каждый день, много кручу велосипед, остается только подтянуть плавание. Что касается выступления в триатлоне, то я поговорю с тренером, потом решим. Я ранее выступал в родном Нижнем Новгороде и Минске на олимпийской дистанции», — приводит ТАСС слова Трофимова.

28-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также призером чемпионатов России на дистанциях 1000 и 1500 метров.