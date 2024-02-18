Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 13:26

Конькобежец Трофимов может снова выступить в триатлоне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал, что может опять принять участие в соревнованиях по триатлону.

«Я этим летом и два года назад выступал в триатлоне. Это очень интересно, тем более что до конькобежного спорта ребенком занимался плаванием. Бегаю каждый день, много кручу велосипед, остается только подтянуть плавание. Что касается выступления в триатлоне, то я поговорю с тренером, потом решим. Я ранее выступал в родном Нижнем Новгороде и Минске на олимпийской дистанции», — приводит ТАСС слова Трофимова.

28-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также призером чемпионатов России на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Источник: ТАСС
Сергей Трофимов
0
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
Гусев побил личный рекорд по очкам в регулярке
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конькобежцы Алдошкин и Агафошина стали победителями масс-стартов на Спартакиаде
Новости
RSS RSS
Все новости