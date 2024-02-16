Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

16 февраля, 12:04

Конькобежка Саютина победила на дистанции 1500 м на Спартакиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Конькобежка Александра Саютина выиграла соревнование на дистанции 1500 м в рамках Всероссийской спартакиады 2024.
Спортсменка пробежала дистанцию за 2 минуты 0,39 секунды.

Второй стала Дарья Качанова с результатом 2 минуты 1,10 секунды. Бронзу завоевала Екатерина Кошелева (2 минуты 1,29 секунды).

Соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов проходят с 9 по 18 февраля.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александра Саютина
1
0
Читайте также
Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента
Кто выиграет короткую программу Спартакиады у женщин? Онлайн-трансляция дня
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на Спартакиаде 2024

Главу Союза конькобежцев России Гуляева пригласили на конгресс ISU
Новости
RSS RSS
Все новости