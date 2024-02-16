Конькобежка Саютина победила на дистанции 1500 м на Спартакиаде

Конькобежка Александра Саютина выиграла соревнование на дистанции 1500 м в рамках Всероссийской спартакиады 2024.

Спортсменка пробежала дистанцию за 2 минуты 0,39 секунды.

Второй стала Дарья Качанова с результатом 2 минуты 1,10 секунды. Бронзу завоевала Екатерина Кошелева (2 минуты 1,29 секунды).

Соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов проходят с 9 по 18 февраля.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация