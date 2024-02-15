Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

15 февраля, 12:01

Качанова выиграла второе золото Спартакиады 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская конькобежка Дарья Качанова стала победительницей на дистанции 1000 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 17,3 секунды. Второе место заняла Александра Саютина (1.17,79). Третьей стала Елизавета Агафошина (1.17,84).

Качанова завоевала вторую золотую медаль на Спартакиаде 2024. 14 февраля она стала победительницей на дистанции 500 метров.

Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 1000 м

Женщины

1. Дарья Качанова — 1.17,3

2. Александра Саютина — 1.17,79

3. Елизавета Агафошина — 1.17,84

Всероссийская Спартакиада 2024
Дарья Качанова
Коньки
1
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй
Кондратюк — о выступлении на Спартакиаде: «Сегодня случилось возвращение, дальше посмотрим»
Женская сборная Санкт-Петербурга по керлингу победила на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трофимов выиграл золото на дистанции 5000 метров на Спартакиаде 2024

Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на Спартакиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости