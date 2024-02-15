Качанова выиграла второе золото Спартакиады 2024
Российская конькобежка Дарья Качанова стала победительницей на дистанции 1000 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.
26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 17,3 секунды. Второе место заняла Александра Саютина (1.17,79). Третьей стала Елизавета Агафошина (1.17,84).
Качанова завоевала вторую золотую медаль на Спартакиаде 2024. 14 февраля она стала победительницей на дистанции 500 метров.
Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Конькобежный спорт. 1000 м
Женщины
1. Дарья Качанова — 1.17,3
2. Александра Саютина — 1.17,79
3. Елизавета Агафошина — 1.17,84
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