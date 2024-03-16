Качанова и Казелин выиграли зачеты Кубка России на дистанции 1000 метров

Российские конькобежцы Дарья Качанова и Михаил Казелин стали победителями зачетов Кубка России на дистанции 1000 метров.

Качанова стала победительницей женского забега, преодолев дистанцию за 1 минуту 17,47 секунды. Второе место заняла Елена Еранина (1.19,13), третьей стала Александра Саютина (1.19,23). Качанова набрала 500 очков в общем зачете.

Победителем мужского забега стал Михаил Казелин. Он показал результат 1.10,26. Вторым стал Виктор Муштаков (1.10,63), третье место занял Руслан Мурашов (1.10,81). После победы в финале Казелин обогнал Мурашова и набрал 440 очков в общем зачете.