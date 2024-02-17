Сергей Трофимов победил на дистанции 10 000 м на Спартакиаде 2024
Российский конькобежец Сергей Трофимов победил на дистанции 10 000 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.
Трофимов преодолел дистанцию за 13 минут 28,45 секунды.
Серебро завоевал Руслан Захаров, который показал результат 13 минут 37,95 секунды. Третий результат показал Даниил Найденышев (13.47,45).
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Конькобежный спорт. 10 000 м
Мужчины
1. Сергей Трофимов — 13 минут 28,45 секунды
2. Руслан Захаров — 13.37,95
3. Даниил Найденышев — 13.47,45
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