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Сегодня, 14:35

Сергей Трофимов победил на дистанции 10 000 м на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский конькобежец Сергей Трофимов победил на дистанции 10 000 метров на Всероссийской спартакиаде 2024.

Трофимов преодолел дистанцию за 13 минут 28,45 секунды.

Серебро завоевал Руслан Захаров, который показал результат 13 минут 37,95 секунды. Третий результат показал Даниил Найденышев (13.47,45).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 10 000 м

Мужчины

1. Сергей Трофимов — 13 минут 28,45 секунды

2. Руслан Захаров — 13.37,95

3. Даниил Найденышев — 13.47,45

Всероссийская Спартакиада 2024
Руслан Захаров
Сергей Трофимов
Коньки
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