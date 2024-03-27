Журова заявила, что ее сын не собирается менять спортивное гражданство

Сын олимпийской чемпионки Светланы Журовой конькобежец Ярослав Черненко не собирается менять спортивное гражданство.

«Нет, ему никто не предлагал. Несмотря на то, что его папа в Германии живет. Его здесь все устраивает. Кто-то у нас поуезжал, они два года на карантине. Международная федерация им тоже, на удивление, не дала разрешения выступать», — приводит слова Журовой ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.