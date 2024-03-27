Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

27 марта, 12:58

Журова заявила, что ее сын не собирается менять спортивное гражданство

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сын олимпийской чемпионки Светланы Журовой конькобежец Ярослав Черненко не собирается менять спортивное гражданство.

«Нет, ему никто не предлагал. Несмотря на то, что его папа в Германии живет. Его здесь все устраивает. Кто-то у нас поуезжал, они два года на карантине. Международная федерация им тоже, на удивление, не дала разрешения выступать», — приводит слова Журовой ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
2
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
Анвар Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Качанова и Казелин выиграли зачеты Кубка России на дистанции 1000 метров
Новости
RSS RSS
Все новости