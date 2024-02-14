Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

14 февраля, 13:52

Качанова: «Болельщики создали атмосферу праздника на Спартакиаде»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Конькобежка Дарья Качанова оценила атмосферу на Всероссийской спартакиаде 2024.

«Для конькобежного спорта тут очень большое количество болельщиков на трибунах, очень много зрителей. Как они шумят, как они поддерживают — большое спасибо болельщикам. Они создают атмосферу праздника, атмосферу соревнований. Настроение отличное, атмосфера очень классная», — приводит слова Качановой ТАСС.

Сегодня, 14 февраля, Качанова стала победительницй соревнований на дистанции 500 метров на Всероссийской зимней Спартакиаде в Челябинске. 28-летняя конькобежка преодолела дистанцию за 38,26 секунды.

В 2020 году спортсменка стала чемпионкой Европы в командном спринте вместе с Ангелиной Голиковой и Ольгой Фаткулиной.

Источник: ТАСС
Всероссийская Спартакиада 2024
0
Читайте также
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саютина выиграла золото на дистанции 3000 метров на Спартакиаде 2024

Трофимов выиграл золото на дистанции 5000 метров на Спартакиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости