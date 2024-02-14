Качанова: «Болельщики создали атмосферу праздника на Спартакиаде»

Конькобежка Дарья Качанова оценила атмосферу на Всероссийской спартакиаде 2024.

«Для конькобежного спорта тут очень большое количество болельщиков на трибунах, очень много зрителей. Как они шумят, как они поддерживают — большое спасибо болельщикам. Они создают атмосферу праздника, атмосферу соревнований. Настроение отличное, атмосфера очень классная», — приводит слова Качановой ТАСС.

Сегодня, 14 февраля, Качанова стала победительницй соревнований на дистанции 500 метров на Всероссийской зимней Спартакиаде в Челябинске. 28-летняя конькобежка преодолела дистанцию за 38,26 секунды.

В 2020 году спортсменка стала чемпионкой Европы в командном спринте вместе с Ангелиной Голиковой и Ольгой Фаткулиной.