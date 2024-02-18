Спартакиада стала последним стартом в текущем сезоне для конькобежки Агафошиной

Конькобежка Елизавета Агафошина оценила свое выступление на Всероссийской спартакиаде 2024.

«Два золота и два бронзы — считаю, что это очень успешно. Я даже не надеялась на такой урожай, рада, что так сложилось. Ощущалось, что как будто это международные старты, потому что все было организовано в самом лучшем виде, полные трибуны болельщиков, очень волнительно. Когда я вижу полные трибуны людей, это придает какой-то стимул. Хочется еще лучше показать, как я могу сбегать», — приводит ТАСС слова Агафошиной.

Также спортсменка заявила, что Спартакиада была последним ее стартом в сезоне.

«Потом буду заниматься своим здоровьем», — добавила она.

Спартакиада сильнейших проходила с 8 по 18 февраля в пяти регионах России (Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край). 2500 спортсменов разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Победителем медального зачета стала команда Москвы.