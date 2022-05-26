Член исполкома Международной лыжной федерации (FIS) и призер Игр-2010 Александр Панжинский — о неизбрании Елены Вяльбе и новых правилах.

FIS в это межсезонье отважилась на кардинальные реформы. В будущем году лыжные гонки преобразятся. Мужчины и женщины будут соревноваться на одинаковых дистанциях — 10, 20 и 50 км. Соответственно, мужские скиатлоны сократятся с 30 до 20 км, а женский марафон, наоборот, вырастет с 30 до 50 км. Плюс новая система начисления очков в Кубок мира. Теперь разница между первым и вторым и остальными местами составляет всего 5 очков, в то время как раньше было 20.

Александр Панжинский. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Гендерное равенство в лыжах и так давно существует

— Что вы думаете о том, что теперь мужчины будут соревноваться на урезанных дистанциях? — вопрос Панжинскому.

— Я не считаю, что это какое-то кардинальное изменение. Длинных гонок по ходу сезона и так было мало. Скиатлон — только на чемпионате мира или Олимпийских играх, марафон — то же самое. Процентов 90 гонок — на 10 и 15 км. Сейчас эти же дистанции пытаются ввести и на главных турнирах.

— А женщины? Им-то зачем бегать 50 км?

— Позиция Федерации лыжных гонок России, которую я транслировал на исполкоме FIS, — против уравнивания дистанций. Мужчины и женщины по своей физиологии разные, и ставить их в одинаковые условия неправильно.

— Вам возразят, что в легкой атлетике или плавании мужчины и женщины спокойно преодолевают одинаковые дистанции.

— Да, но есть еще и велоспорт, и биатлон, где дистанции разные. Это зависит от того, в какую сторону смотреть. Но если посмотреть на любительские старты даже в лыжах, то там все бегают одинаковые дистанции. Спринтерские дистанции тоже у всех одинаковые. То есть, по сути, гендерное равенство уже много лет существует. Мне не кажется, что в целом все эти новинки как-то кардинально изменят лыжные гонки. Ну, мужчинам придется сделать акцент на скорости. А женщинам — один старт в году потерпеть подольше. Это не страшно. Когда несколько лет назад появились спринты, это тоже было новшеством, и казалось, что непонятно, как все будет. Лыжный спорт меняется, это правда. Наверное, хорошо, что FIS думает о необходимости изменений. Лыжи уступают в популярности многим видам спорта, и надо что-то менять. Не уверен, что именно нынешние решения помогут. Но, может, они приведут к каким-то следующим шагам, которые вернут лыжный спорт на вершину популярности.

— Как теперь быть условным Нисканену или Червоткину — гонщикам, которые особенно сильны на длинных дистанциях? Заканчивать карьеру?

— Я думаю, нет. Гонка на 50 км осталась. Скиатлон, который теперь 20 км вместо 30, тоже всего раз в году. За счет одной этой гонки все равно не выживешь. Да, есть сильные дистанционщики, которые не особенно сильны в спринте. Но и 20 км — вполне себе тяжелая и длинная дистанция. Если вспомнить Олимпийские игры в Пекине, там уже после первого классического этапа скиатлона 15 км остались в лидерах человек пять, остальные отвалились. Теперь будет со старта более высокий темп. И, возможно, за счет этого отрывы будут даже больше. А гонка получится более зрелищной — никто не будет бежать враскачку первые 10 км, понимая, что еще долго.

— Что с системой подсчета очков?

— Я с ней не согласен. Получается, что шаг между первым и вторым местами такой же, как между четвертым и пятым. Так не должно быть. Может, шаг не должен быть 20 очков, но очков 8-10 должно быть. Голосования по этому вопросу не было, поэтому такую таблицу приняли.

— В чем смысл такой таблицы?

— Удержать борьбу за победу в общем зачете Кубка мира до последней точки сезона. Чтобы не было как в этом году, когда на последние пару этапов не приехали Непряева и Клебо, каждый по своим причинам. А в итоге все равно без проблем удержали первые позиции. Для зрительского рейтинга большой минус, когда лидеры не выступают. На исполкоме говорили, что нужно, чтобы, как в биатлоне, борьба шла до последней гонки.

Пока остаюсь членом исполкома FIS

— Неизбрание Елены Вяльбе в Совет FIS — это предсказуемое решение?

— У меня была надежда. Особенно когда я узнал, что Елена Валерьевна лично поедет на выборы. А из 23 кандидатов избираются 18, то есть она попала в очень небольшой процент. Наверное, это просто в очередной раз открыло глаза, что спорт политизирован. И как бы люди, которые принимают решения в FIS, ни говорили, что не допустили россиян и белорусов в конце сезона только из-за опасений за их безопасность, оказалось, что дело совсем не в этом. Отрезать Россию от лыжных гонок — очень неправильно. И мне жаль, что FIS на поверку оказался не совсем честным.

— Ваша роль в исполкоме пока остается в силе?

— Я пока представляю Россию в исполкоме FIS. До меня это место занимала Елена Валерьевна, но когда она избралась в Совет, то предложила эту должность мне. Не знаю, что будет теперь, возможно, она вернется обратно. Пока мы об этом не говорили. Но кто знает, возможно, недалек тот день, когда Россию исключат и из исполкомов, и из подкомитетов... Тут на должности, правда, назначают, решение не выборное. Было бы выборным — думаю, проголосовали бы соответственно.