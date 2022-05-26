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Вяльбе — о непереизбрании в совет FIS: «Все понимают, насколько сейчас политизирован спорт»

Елена Вяльбе после выборов FIS заявила, что сейчас спорт политизирован
Читать «СЭ» в
Елена Вяльбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на то, что ее не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Вяльбе добавила, что будет баллотироваться в совет через два года.

«Не надо делать из этого какую-то жуткую трагедию — я бы сказала так. То, что случилось, было совершенно ожидаемо: все понимают, насколько сейчас политизирован спорт и насколько люди боятся высказываться. Мы много общались с коллегами и в день выборов, и накануне, поэтому я изначально понимала, что это не какие-то претензии ко мне лично. Поэтому и не считаю это поводом для расстройства и тем более трагедий. Значит, следующие два года мы будем работать, не имея своего представителя в совете FIS. Возможно, через два года ситуация изменится, и я наверняка снова буду бороться за то, чтобы баллотироваться», — цитирует Вяльбе RT.

Вяльбе также добавила, что через два года ситуация с советом FIS может измениться в отношении России.

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.

Глава Федерации лыжных гонок России состояла в совете FIS с июня 2021 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007986-vyalbe-lyzhi-fis
Елена Вяльбе
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