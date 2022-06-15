Клебо не нужен Большунов в качестве соперника

Норвежцы не хотят видеть наших лыжников на стартах, хотя признают: будет скучно.

Норвежские СМИ и лыжники активно обсуждают предстоящий сезон, который, судя по всему, начнется без россиян. И хотя и россияне, и норвежцы надеются, что все разногласия в итоге завершатся, но на данный момент наши соперники определенно не готовы видеть Большунова и компанию на старте. Даже если это будет плохо для всего вида спорта.

Клебо не определился с мотивацией

Йоханнес Клебо за последние дни разразился несколькими заявлениями, причем взаимоисключающими. Сначала он прокомментировал 180-километровую велотренировку своего главного соперника Александра Большунова словами: «Он — машина. То, что он делает, дает мне мотивацию».

А уже через пару дней опроверг сам себя:

— Мне не нужен Большунов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я трачу меньше всего времени и сил на выяснение того, чем он занимается. Мой главный стимул — борьба с самим собой.

Также он подтвердил слова Большунова ТАСС о том, что два сильнейших лыжника мира не разговаривают между собой. Отчасти этому мешает языковой барьер — россиянин не очень сильно владеет английским, а норвежский разговорник, который «СЭ» как-то ему подарил, видимо, в ближайшее время не понадобится.

Норвежцы против участия России в Кубке мира

При этом норвежцы, конечно, грустят и отмечают, что без российских соперников на лыжне им будет скучно, но не меняют своей риторики в отношении участия наших в Кубке мира. Норвежские СМИ, среди которых VG и TV2, провели опрос в норвежской сборной по вопросу допуска россиян и получили практический единогласный ответ — в нынешней ситуации российских спортсменов не может быть на стартах FIS.

Эмиль Иверсен представил, пожалуй, наиболее взвешенную позицию:

— Если говорить только о спортивном аспекте, то для продукта под названием «лыжные гонки» очень неприятно, что Большунов и другие россияне не будут стартовать. Россия и Норвегия задавали моду в мужских лыжах в последние годы. Так что, вероятно, зимой будет немного скучно. Кубок мира превратится в чемпионат Норвегии. Но забыть то, что произошло, мы тоже не можем, — цитирует Иверсена TV2.

Младший брат Петтера Нортуга Эвен особо отметил, что многие из российских спортсменов служат в армии (Большунов и Спицов, к примеру, — офицеры Росгвардии), но выразил сочувствие отдельным спортсменам:

— Есть несколько русских, с которыми я общаюсь, — те, кто знает английский и которые всегда были доброжелательны со мной. Мне неприятно говорить, что я не хочу видеть их на лыжных гонках. Но если раньше проблемой был допинг, то по сравнению с нынешними событиями это мелочь, — говорит Нортуг.

Эмиль Иверсен. Фото Global Look Press

Норвежцы спустились с гор

Еще одно важное решение сборной Норвегии — отказаться от высотных сборов. Сами лыжники и тренеры утверждают, что нет смысла тренироваться в горах, если ближайшие чемпионаты мира и этапы Кубка будут проходить на равнине.

И Иверсен со свойственным ему юмором заметил, что «хочет прочесть лекцию по завершении карьеры о том, почему не стоит тренироваться на высоте», пишет NRK.

Единственный, кто хочет продолжать испытывать себя на высоте, конечно, Клебо.

Однако на деле еще одной причиной может стать провал подготовки норвежцев к Олимпиаде в Пекине, когда они совершенно не попали с подготовкой и слабо выступили в высокогорном Чжанцзякоу. Тогда мужская сборная взяла лишь два золота в спринтерских дистанциях усилиями Клебо. NRK приводит слова известной норвежской легкоатлетки, участницы двух Олимпиад Каролины Гровдаль, которая «ошеломлена» решением и считает, что высотная подготовка всегда помогала норвежцам.

Впрочем, если Кубок мира превратится в чемпионат Норвегии и все вроде как с этим согласны, то смысл тратиться на поездки в горы?