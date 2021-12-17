Клебо взял паузу в Кубке мира накануне «Тур де Ски».

В Дрездене запланированы исключительно спринты: личный и командный. Да-да, снова никаких масс-стартов. Но это уже не удивляет. Ну да ладно, городские спринты — действительно перспективный формат. Что по-настоящему странно в немецком турнире: оба дня спортсмены будут бежать свободным стилем.

Почему было не сделать командник классикой, как это будет на Олимпиаде-2022, непонятно. Лень заморачиваться с трассой? Никакой логики в этом решении организаторов не видно. Так была бы хоть одна проверка сил перед Пекином в боевом формате. Ведь больше тим-спринтов в сезоне больше не будет вообще.

Как немцы не стали заморачиваться с разнообразием программы, так и спортсмены отнеслись к Дрездену с прохладой. Не ехать в Германию решили оба лидера нынешнего Кубка мира — Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов.

Точечная подводка

Норвежец переключился на подготовку к «Тур де Ски». Россиянин же, по всей видимости, пропустит и новогоднюю многодневку. Сергей будет точечно подводиться к Пекину. Когда теперь мы увидим его на старте — непонятно. Главный тренер сборной России Елена Вяльбе не исключала даже, что двукратный чемпион мира выступит на одном из этапов Кубка Восточной Европы — аналога биатлонного Кубка IBU.

Зато в Германии выступят другие наши звезды — Александр Большунов и Александр Терентьев. Особенно любопытно понаблюдать за ними даже не в личном, а в командном спринте. С большой долей вероятности именно эта пара представит в нем страну на предстоящей Олимпиаде. Был бы там тим-спринт свободным стилем — напрашивалась бы кандидатура Устюгова. Но Терентьев показал такой космос в классике в Руке, что вопросов по его участию быть не может.

Последний шанс для Ретивых

В Дрездене Большунов и Терентьев, если их и в коньке поставят в пару, могут оформить первую совместную победу. Тем более что в состав главных конкурентов — норвежской сборной — не вошел не только Клебо, но и Эрик Валнес. Да, Финн Хаген Крон, Эвен Нортуг и Ховард Таугбель тоже быстрые ребята, но все-таки это второй эшелон. Если уж Александры приехали выступать, то явно с расчетом на первое место.

Примерно на это же рассчитывает и Глеб Ретивых. У нашего спринтера не получилось начало сезона, и Дрезден — его предпоследний шанс попасть в олимпийскую сборную. Уж теперь, когда не будет нескольких топовых спортсменов, он просто обязан проявлять себя. Хотя гонки в Дрездене — своеобразная история. Тут и узкая лыжня, и плюсовая температура, и высокая вероятность дождя. Другое дело, что Глеб в таких условиях бегал не раз. Причем довольно успешно. Сейчас ему нужно использовать весь свой опыт — и выдать один из лучших уик-эндов в жизни. Потому что другого шанса хотя бы раз за карьеру побывать на Олимпийских играх у него может не быть.

Расписание Кубка мира

18 декабря

13:30 Индивидуальный спринт (С)

19 декабря

14:00 Командный спринт (С)