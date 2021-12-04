Норвежцы разносят Россию в Лиллехаммере. Большунов винит лыжи

В гонке свободным стилем с раздельным стартом в первой десятке семь норвежцев и всего один россиянин.

Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.26,2

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,6

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 17,5

4. Алексей Червоткин (Россия) — 21,0

5. Михал Новак (Чехия) — 21,1

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 27,2

...13. Денис Спицов (Россия) — 43,6

...14. Александр Большунов (Россия) — 44,3

...15. Иван Якимушкин (Россия) — 47,4

...21. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,8

...22. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,8

...24. Сергей Устюгов (Россия) — 1.08,7

...37. Евгений Белов (Россия) — 1.35,3

Было понятно, что норвежцы по-хорошему заряжены на домашний этап Кубка мира. Но то, с каким запасом они громят всех, напрягает. В спринте лучшим из наших стал Александр Большунов — он единственный добрался до полуфинала. В коньковой разделке в числе 12 первых вообще сразу девять спортсменов из Норвегии. Еще раз: девять из 12! Включая три первых места. Это просто вынос.

С каждым кругом становилось хуже

Единственный, кто сумел составить конкуренцию хозяевам трассы, — Алексей Червоткин. Который радует стабильностью в начале сезона. В коньке от него больших подвигов не ждали, а он едва не запрыгнул на пьедестал — стал четвертым. К этому парню нет никаких вопросов. И можно только внутренне порадоваться, что в Пекине разделка на 15 км будет классикой. Возможно, это шанс всей жизни для Алексея.

Главная звезда сборной Александр Большунов убежден, что мог бы бороться сегодня за победу. Но подвели лыжи.

— Самочувствие отличное, — заверил Сан Саныч. — Но проехал первые два подъема, и стало понятно: лыжи работают не так. Два круга продержался, старался идти с лидерами, но блин... Сегодня были не те лыжи, на которых можно выиграть. С каждым кругом становилось хуже. На спусках видел по следам на снегу, что начинаю толкаться раньше, чем ребята, которые ехали передо мной.

Две трети этапа проиграны нами в пух и прах

Возможно, недовольны инвентарем и остальные. У нас в команде есть негласное правило публично не ругать сервисеров, поэтому наверняка сказать сложно. Но факт остается фактом: две трети этапа в Лиллехаммере проиграны нами в пух и прах. И как бы мы ни радовались после успехов в Руке, норвежцы снова дают понять, кто номер один в мировых лыжах.

По-настоящему конкурировать с ними в нашей команде на данный момент может только Большунов. Который даже после болезни и длительного восстановления идет вторым в общем зачете Кубка мира. Первый, к слову, пока Клебо.

Хорошая возможность доказать командную мощь будет завтра — в эстафете. Но с учетом адаптации норвежцев к домашней трассе и результатов в разделке фавориты отнюдь не мы. Хочется ошибаться, но пока все идет к тому, что хозяева соберут все золото домашнего этапа. И в отличном настроении продолжат готовиться к Олимпийским играм.

Это не означает, что в Пекине все повторится. Там другая трасса, другой снег, другое давление. Но после фееричного этапа в Руке Лиллехаммер сильно отрезвляет.