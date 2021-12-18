Большунов не сумел пройти квалификацию в спринте. Такое с ним бывало лишь раз, но тогда Александр упал

Двукратному обладателю Кубка мира в Дрездене не хватило 0,1 секунды до финалов. Он на обиднейшем 31-м месте.

Кубок мира. Дрезден (Германия). Спринт (С)

Мужчины

1. Хавард Таугболь (Норвегия) — 2.22,84

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,15

3. Люка Шанава (Франция) — 0,68...

6. Глеб Ретивых (Россия) — 4,86...

Александр Терентьев выбыл в полуфинале

31. Александр Большунов (Россия)...

47. Денис Филимонов (Россия)...

55. Федор Назаров (Россия)...

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 2.33,36

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 0,43

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,64...

30. Христина Мацокина (Россия)...

36. Наталья Непряева (Россия)...

51. Анастасия Фалеева (Россия)...

57. Анна Грухвина (Россия)

Что-то непонятное происходит с нашим сильнейшим лыжником Александром Большуновым. Из-за странной напасти (анализы до сих пор не прояснили картину) он пропустил спринт в Давосе. Потом в не самом оптимальном состоянии вышел на разделку, хотя против этого были Юрий Бородавко и Елена Вяльбе.

Теперь Сан Саныч не прошел квалификацию спринта в Дрездене. На Кубке мира с ним такое прежде случалось всего единожды — в прошлом сезоне в Фалуне. Но тогда чемпион мира упал — это из ряда вон выходящая ситуация. Именно по-спортивному принципу Большунов не пролетал мимо тридцатки с 2015 года — когда в свои 18 лет он рубился с мужиками.

Самое важное — в феврале

И вот теперь в олимпийский сезон такое. Да, трассу в Дрездене, которую насыпают за несколько дней до старта, он никогда особо не любил. Но в прошлом сезоне стал на ней четвертым. Сейчас — 31-м. До заветного 30-го места, дающего право выйти в плей-офф, не хватило какой-то 0,1 секунды. У нашего спортсмена 2.19,10, у малоизвестного американца — 2.19,01. Вот такая цена мгновения в лыжах.

Делать трагедии из этой неудачи не стоит. В призме нынешнего сезона значимость этого этапа просто мизерна. Все самое важное — в феврале. И важно, чтобы Большунов подошел в оптимальном состоянии именно к этому месяцу. Вопрос в том, сумеет ли он сам спокойно отнестись к этой промашке.

Всем известно, что Александр ненавидит проигрывать. Поражение для него — любое место, кроме первого. Он рвет на себе майки и не стесняется плакать, когда что-то идет не так. Для него выигрывать — это смысл жизни на данный момент. А тут — мимо финалов. Страшно представить, что сейчас внутри у спортсмена. Хочется верить, что он отнесется к произошедшему философски и не будет грызть себя изнутри до самого «Тур де Ски».

Трагедия Ретивых

По большому счету, не получились спринты у всей российской команды. Из женской сборной в финалы пробилась только Христина Мацокина — с 30-го места. Она бежала в первом четвертьфинале — и финишировала шестой в своем забеге. Что касается Непряевой, то Непряева 36-я, до плей-офф не хватило секунды. И для нее это тоже очевидная неудача.

В мужском турнире по итогам квала выбыли Денис Филимонов с Федором Назаровым. Прошли дальше только Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Оба уверенно выглядели в четвертьфинале и попали в один полуфинал. Там сказался опыт Ретивых — он вырвал место в финале как раз в борьбе с Терентьевым. У Глеба еще и мотивация была повышенная. Если его молодой коллега гарантировал себе попадание на Олимпийские игры, то опытный подопечный Маркуса Крамера пока далек от этого. Ему как минимум раз нужно заехать в призы.

Казалось, сегодня у Ретивых шикарная возможность. Но он, видимо, все силы оставил в полуфинале. В решающем забеге у Глеба не получилось ничего — как начал со старта шестым, так и финишировал. Даже попыток атаки не предпринимал. Теперь у него остался последний шанс проявить себя: в Ленцерхайде в рамках «Тур де Ски» прямо перед Новым годом. При этом даже место в тройке там не гарантирует ему место в Пекине-2022, а вот непопадание в призы практически на 100 процентов оставляет спортсмена без главного старта четырехлетия.

Что же до сегодняшней развязки, то в отсутствие Клебо и Устюгова за золото зарубились 28-летний Таугболь и чемпион мира-2017 Пеллегрино. Чуть лучше на скользкой и суперскоростной трассе был норвежец. Но для итальянца и второе место — хороший результат. Федерико, который готовился летом в группе Крамера как раз с Ретивых и Устюговым, впервые в сезоне добрался до подиума. И в Пекине будет его любимый свободный стиль.