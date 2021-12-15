Большунов проводит худший сезон за весь олимпийский цикл. Что происходит?

Завершается первая часть олимпийского сезона, а обладатель двух Хрустальных глобусов Александр Большунов — только третий в общем зачете Кубка мира. Прямо сейчас он уступает норвежцу Йоханнесу Клебо и соотечественнику Сергею Устюгову.

Заканчивается декабрь, а в активе Большунова — только два подиума на этапах Кубка мира. При этом оба были добыты еще в ноябре, на открытии сезона в финской Руке. Тогда Саша выступал сразу после стоматологической операции и, в общем, объективно мог таким результатам только порадоваться.

Но потом были Лиллехаммер и Давос. Тут не удалось подняться на подиум даже в эстафете — по злой иронии судьбы команда Большунова была только четвертой, уступив второй российской сборной с Устюговым на финише. В коньковой разделке Александр был 14-м и затем 12-м. На спринт свободным стилем не вышел из-за болезни.

Прямо сейчас Большунов идет третьим в общем зачете Кубка мира. Это идеальный результат для любого спортсмена, но только не Александра. За три года после Пхенчхана-2018 он не опускался в итоговом зачете ниже второго места. А два последних сезона брал Глобус за явным преимуществом. Что же сейчас пошло не так?

Большунов — это государство в государстве

Травмы и болезни преследуют Большунова еще с весны. Падение с велосипеда и последовавшие проблемы с ахиллом повлияли на подготовку в мае и июне. Потом заболел зуб, и только со второй попытки его удалось залечить правильно. Но в результате операции в октябре и последовавшего курса антибиотиков Александр подошел к старту сезона совсем не в тех кондициях, что хотел.

Теперь вот случился непонятный приступ аллергии в Лиллехаммере. По крайней мере, по словам тренеров, результаты анализов позволили исключить вирус. По отдельности все это — обыкновенные житейские проблемы, которые случаются у каждого из нас. Подумаешь, заболел зуб или потекли сопли. Вообще не конец света. Но для Большунова каждый такой эпизод — это минус дни тренировок и километры объемов. А значит — минус и в результатах, что мы, собственно, и наблюдаем. А времени до Олимпиады остается все меньше.

Еще интересный момент: Александр, несмотря на все проблемы, рвется стартовать. Его уговаривали отложить старт сезона, но в итоге он бежал и на первом этапе Кубка мира в Руке, и даже на контрольных стартах нашей команды за неделю до этого. Говорили пропустить этап в Давосе полностью, а он вышел на разделку. Любого другого лыжника тренеры могли бы оставить в запасе своим решением. Но только не Большунова.

Саша в российской сборной — словно государство в государстве. Он сам решает, где ему бежать и как тренироваться. Остальные могут только стоять рядом и давать советы. И Большунов заслужил такой статус всей своей карьерой. Невозможно найти человека, более преданного лыжным гонкам. Главное теперь, чтобы это не сыграло с ним злую шутку.

Большунову нужно найти компромисс

В принципе, стартовать после болезни Большунову не привыкать. В Пхенчхан-2018 он приехал практически с больничной койки, переболев пневмонией. Что не помешало выиграть три серебряные медали — на тот момент суперрезультат для молодого парня. Так что в нынешних мелких болячках точно нет никакой трагедии. И время набрать форму у Большунова есть.

Если все пойдет нормально, он точно будет стартовать на «Тур де Ски» и пытаться набирать форму через соревнования. Заруба с Клебо для Александра — словно наркотик, без которого он грустит и чахнет. Это мы можем сказать, что объективно даже 10-15-е места с его проблемами — это нормальный результат на сегодняшний день. Большунова каждая такая гонка мотивирует работать еще в тысячу раз больше.

Теперь главное, чтобы компромисс между огромным желанием бегать и заботой о здоровье все-таки нашелся. Большунов, в отличие, кстати, от того же Устюгова, всегда был супервнимателен к своему организму. Грязи, физиотерапия, массаж — все это Саше не чуждо и знакомо. Так что и в этот раз все должно быть нормально. Время до Пекина еще есть!