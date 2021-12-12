Устюгов превратился в лучшего стратега в сборной. А ведь недавно над его тактикой все смеялись

У Сергея две медали за два дня.

Кубок мира. Давос. Индивидуальная гонка

Мужчины. 15 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.20,4

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 22,9

3. Сергей Устюгов (Россия) — 27,2...

7. Артем Мальцев (Россия) — 39,4...

9. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0...

11. Денис Спицов (Россия) — 1.08,1

12. Александр Большунов (Россия) — 1.09,7

13. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.13,1...

17. Алексей Червоткин (Россия) — 1.28,1

Женщины, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.40,1

2. Джессика Диггинс (США) — 14,5

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 17,1...

10. Вероника Степанова (Россия) — 39,2...

13. Татьяна Сорина (Россия) — 46,8...

17. Наталья Непряева (Россия) — 54,5

Молодой Устюгов сводил с ума своим задором. Сил в нем было — вагон. Но направить их в нужное русло получалось далеко не всегда. Что в спринте, что на дистанционных гонках Сергей со старта молотил на полную — и терпел. Соперники называли россиянина медведем, потому что даже в таком стиле он нередко выигрывал. Но хитрые норвежцы частенько улыбались, глядя за максимально простой тактикой нашего спортсмена. Они-то с детства понимают, что «рюкзачить» и сидеть всю гонку в засаде, а на финише выпрыгивать из-за спины — это не пакость, а рабочий способ победить.

Казалось, Устюгов так и будет бегать всю карьеру, сразу выкладывая все карты на стол. Тяжело меняться, когда тебе почти 30 лет.

Но за последние два сезона, в которые из-за проблем со здоровьем Сергей провел считаное количество гонок, он, кажется, многое переосмыслил. И этой зимой мы видим обновленную версию Лося. Он не только силен, но и мудр на лыжне. В субботу в спринте россиянин по-разному провел все три забега в спринте, пытаясь подобрать ключик к Йоханнесу Клебо. И временами ему удавалось застать звездного норвежца врасплох.

В воскресенье двукратный чемпион мира пробежал образцово-показательную разделку. На отсечке 2,2 км — 19-й, 5 км — 13-й, финишировал — третьим. Топ-раскладка. Лучшая в сборной России. Фактически он главный тактик в команде прямо сейчас.

И это у него еще на третьем круге сильно заколол бок! После финиша Устюгов долго лежал на снегу, пытаясь прийти в себя. Отдался без остатка.

Клебо опередил всех россиян

Возможно, если бы не эти проблемы, Сергей стал бы вторым. Еще на 13 км он вез Клебо 4 секунды. А в итоге примерно столько же проиграл ему.

Надо отдать должное и Йоханнесу — норвежец последние 2 км пролетел пулей. И его амбиции бежать всю программу в Пекине-2022 вырисовываются все отчетливее. Это пару лет назад можно было иронизировать, что норвежец способен бегать один только спринт. Теперь же он не просто подтянул дистанции, Клебо обходит всех наших на 15 км — и совершенно никто этому уже не удивляется.

Он настоящий универсал. Один из лучших в мире. Разностороннее разве что Александр Большунов.

Для Сан Саныча, к слову, этап в Давосе получился скомканным. Из-за простуды он пропустил субботний спринт, а в разделке стал только 12-м. Проблемы со здоровьем сильно подпортили начало сезона действующему обладателю Большого хрустального глобуса. Остается надеяться, что к главным стартам он сумеет подготовиться без каких-либо сбоев.

Остальные наши выступили крепко, но не блестяще. Мальцев и Якимушкин в десятке, Спицов — 11-й, Мельниченко — 13-й. С одной стороны, неплохо, с другой — в топ-6 сразу пять норвежцев. В этой призме протокол смотрится грустно.

Степанова быстрее Сориной и Непряевой

В Давосе с огромным запасом победил Крюгер. Если Устюгов и Клебо выделялись грамотной раскладкой по дистанции, то Симен просто смял всех. К 10 км он вез ближайшему преследователю 20 секунд, к 13 км — 30. Просто разнос.

Этот же парень выиграл «пятнашку» в Лиллехаммере, он побеждал на этой дистанции в Давосе-2019, да и свою первую победу в Кубке мира Симен одержал на коньковых 15 км. Это его коронка. И он в шикарной форме. Будь на Олимпиаде в Пекине разделка свободным стилем — едва ли кто-то помешал бы Крюгеру взять личное золото.

Однако в Пекине в программе классика. И это плюс для финна Ииво Нисканенна и для Большунова с Червоткиным. А вот Крюгер в этом стиле не настолько хорош. Другое дело, что норвежцы — мастера точечной подводки к главным стартам. Наверняка они подберут ребят, которые смогут выстрелить в Китае именно в этом виде программы. Вспомните чемпионат мира-2021, на котором сразу шесть «викингов» сумели взять личные медали (три из них — золотые). У нас же, напомним, в индивидуальных гонках в Оберстдорфе на пьедестал попал только Большунов.

Что же до женской гонки в Давосе, то никто из россиянок за медали не боролся. Самый позитивный момент — попадание юной Степановой в топ-10. Вероника опередила всех наших, включая Сорину с Непряевой. И шикарно разложилась: 21-я на 2,2 км, 16-я на 3 км, 14-я на 5 км, 12-я на 7,2 км, 10-я на финише. Блеск.