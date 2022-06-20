«Миллион евро Клебо — и посмотрим, какими будут его заявления». Дементьев призывает к собственной лыжной лиге

Расширение санкций против лыжников требует реакции — но не контрсанкций, а работы над своим продуктом .

Вчера в мире лыж произошло очередное неприятное для России событие — наших лыжников отстранили от престижной мировой серии марафонов Worldloppet. Решение особенно болезненно тем, что, во-первых, мы все-таки считаем себя лидерами мировых лыж (и не без оснований), а значит, все еще думаем, что без нас они прожить не могут по определению. Мол, лыжи без России — не лыжи.

Во-вторых, Worldloppet был серией не про национальные противостояния, а про преодоление себя. У марафонской серии есть свои паспорта, куда лыжник может получить печать о прохождении того или иного марафона и в конце концов получить звание «Глобальный лыжник» — если прошел все необходимые марафоны. Кстати, вчерашним же решением из серии выкинули Деминский марафон в Рыбинске.

Наши привыкли к плохим новостям

Организация не стала рубить сплеча сразу, но все же приняла решение в общем-то в духе времени. Как бы мы ни экстраполировали эффект от локальных побед типа допуска наших в дзюдо или наказания Уимблдона, в мировом спорте маятник, вероятно, все еще движется в направлении от России и крайнего положения не достиг. Почему решение принято только сейчас? Просто представители Worldloppet впервые собрались на оффлайн-встречу со времен пандемии. И объяснили решение тем, что организация «выступает за свободу, мир, единство и межкультурный обмен».

Между тем в мировых марафонах у россиян были успехи. Ермил Вокуев в этом январе выиграл легендарную 70-километровую «Марчалонгу», в ней участвовали и многие наши легенды-ветераны Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Дементьев.

Судя по реакции некоторых российских лыжников, опрошенных «СЭ», они уже привыкли к новостям об отстранениях и даже не обратили на нее внимания. Максим Вылегжанин сказал, что про произошедшее «не читал». Александра Легкова я застал за тренировкой — наш олимпийский чемпион явно держит себя в форме. Но и он сказал, что «не совсем в теме».

Александр Легков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А вот тот самый Вокуев, который участвует в марафонах на постоянной основе и сделал на это ставку в своей карьере, заметно расстроен — это даже было слышно по голосу: «Читал, читал, но комментировать все же не буду». Еще один постоянный участник марафонов и напарник Александра Большунова по сборной Поморья Алексей Шемякин сказал «СЭ», что «с ним никто не связывался».

Итальянцы предлагают россиянам заявиться от них

Наш олимпийский чемпион Турина и продолжающий выступления в марафонах Евгений Дементьев явно мотивацию не потерял. И в разговоре с «СЭ» энергично призывал к действиям.

Евгений Дементьев. Соцсети

— Да мы уже устали говорить об этой, на наш взгляд, несправедливости, которая длится с российскими спортсменами не только последние месяца три, но длится давным-давно, — говорит Дементьев в ответ на вопрос о последних санкциях Worldloppet и международной федерации FIS. — Ее просто подают под разным соусом — то это не так сделали, то другое, то еще что-то не выполнили, словом, русские опять во всем виноваты. В Ski Classics, насколько знаю, итальянская команда предлагает нашим ребятам выступать за них, есть такой вариант. Там же дисквалифицировали именно российскую команду Russian Winter Team. Если получится, интересно посмотреть, какое отношение будет уже к итальянской команде. Знаю, что итальянцы готовы принять наших ребят на этот период.

— То есть Вылегжанина, Вокуева, о них идет речь?

— Да, да. Вопрос, дадут ли. Надо, чтобы этот вопрос основательно проработали.

— А вы будете продолжать выступать? А то некоторые СМИ уже разнесли, что вы, мол, завершили карьеру.

— Приму участие в гонках с удовольствием, но, скажем так, в роли любителя. Конкретно тренироваться и готовиться к определенному старту я уже вряд ли буду. Но если будет возможность зимой выехать на ту же самую «Марчалонгу» — с радостью это сделаю.

Может, нам надо разобраться, что мешало создавать свои сильные лиги?

— Популярный разговор в нашем спорте — мол, мы сейчас построим такие соревнования, что они будут круче иностранных и не нужно горевать из-за санкций. В лыжах у нас есть мировые лидеры. Насколько верите?

— Сказать и сделать в данном случае — две разные вещи. Почему-то до этого нам что-то мешало создать свой Ski Classics или лигу такого же принципа. Может, надо разобраться и понять, что нам мешало? НХЛ создали намного раньше КХЛ. И КХЛ, наверное, все же уступает НХЛ, да? Если все игроки все еще предпочитают уезжать в НХЛ. Надо проработать момент, почему мы не можем это сделать.

Я бы вообще сказал, у нас два варианта возвращения в спорт. Либо мы возвращаемся с ультиматумом и списком вопросов: почему на Олимпиады кому хотели, тому и выписывали путевки и билеты? За это же потом никто не ответил. Почему мы в нейтральном статусе выступали? За это кто-то должен отвечать. Я так лично вижу, это мое мнение. Почему все спортсмены выступали в жовто-блакитных номерах, с повязками? А русским сказали в какой-то момент — нечего вам здесь делать. Значит, этот негатив давно копился и выплеснулся.

Второй вариант — надо создавать лиги наподобие НХЛ той же, которые реально были бы крутые и привлекательные и куда стремились бы все остальные в нашем случае лыжники мира. Нужно подумать, как это лучше сделать. Мы видим, как сейчас преподносят все новости. А давайте тому же Клебо миллион евро предложим за участие в нашей лиге и посмотрим, насколько его интересы и заявления после этого будут такими же правильными.

— Осталось найти миллион. Все-таки нет уверенности, что мы способны тягаться со всем миром в смысле организации соревнований. Хотя в лыжах...

— В лыжах однозначно у нас возможности. Но теоретически — в футболе мы же платим нашим футболистам такие бешеные деньги, которые в Европе никто платить не будет, потому что это неоправданно дорого, они там не нужны. А у нас эти футболисты получают такие зарплаты.

— Чем лыжники хуже, намекаете?

— (Смеется.) Нет, вопрос не в этом. Это разговор к тому, на каких ценностях правильно основывать потенциальную лигу. На красоте лыжных гонок, интриге, чтобы люди были готовы за продукт платить. Отсюда шла бы зарплата сервиса, команд. Команды и организаторы думали бы, как улучшать инфраструктуру вокруг этой лиги, наполнять ее. Главная задача — создать красивую картину и научиться ее грамотно продавать.

— Звучит круто, но насколько в России большой спортивный рынок? Верю, что такое сработало бы в Норвегии, но у нас...

— А вы посмотрите на Ski Classics, это их юбилейный 10-й сезон. Столько клубов, исполнителей! В начале тоже слабо кто верил в эту лигу. И тем не менее они стали популярны. И у нас федеральный канал стал их показывать. Значит, есть интерес и рейтинги.

Все равно у нас есть сборная, и на чемпионаты мира обычно ездили 12 человек, а на гонки выставляли и того меньше. Остальные должны же тут где-то бегать! Если удастся на таком уровне создать соревнования, чтобы спортсмены имели возможность получать и выплескивать эмоции, чтобы это было при зрителях, с хорошими призовыми, то исполнители появятся.

— Вы звучите редким оптимистом по нынешним временам. Сами бы оргкомитет такой лиги возглавили, позвони Елена Валерьевна Вяльбе?

— Да с удовольствием. Я хочу оставаться в лыжах и работать на их благо, мне хочется, чтобы в моем любимом виде спорта происходили нововведения.