Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает

В отсутствие международных стартов именно марафонские гонки могут стать главными для наших лыжников в ближайшее время.

У лыжников-марафонцев всегда был свой, отдельный мир, функционировавший по совершенно другим законам, чем лыжное сообщество на Кубке мира и Олимпиадах. У марафонцев своя серия стартов — Ski Classics или Worldloppet, свои профессиональные команды и свои чемпионы. Все это больше напоминает «Формулу-1», где результат напрямую зависит от инвестиций и удачного драфта. И это очень непохоже на состязания сборных, которые мы наблюдали под крылом Международной лыжной федерации ( FIS ).

Но теперь две параллельные реальности столкнулись. Если все останется как есть, в следующем сезоне Александр Большунов, Наталья Непряева и остальные будут выступать в основном на марафонах. Да это уже случилось: в минувшие выходные все наши лидеры бежали марафон в Демино, куда в случае допуска на Кубок мира точно бы не приехали.

Если думать о российских стартах, то марафоны — их главная изюминка. Но окажется ли тот же Большунов на голову сильнее тех, кто всю жизнь бегал 90 км и больше? Откуда вообще берутся профессиональные лыжники-марафонцы и как эти гонки могут изменить наш спорт? Об этом мы поговорили со спортивным директором единственной российской профессиональной лыжной команды «Русская зима» Андреем Тютеревым. Далее — рассказ этого руководителя.

От легионеров отказались, сделали ставку на молодежь

На начальном этапе становления команды мы не исключали варианта, при котором за нас выступали иностранные спортсмены. Легионеры помогали, например, привлечь спонсора. И закрывали дырки во время наших региональных стартов или чемпионатов различных ведомств. Это вообще главная проблема россиян: календарь Ski Classics обязательно накладывается на какое-нибудь первенство МВД, и мы остаемся без спортсменов.

Но последние годы мы отказались от легионеров и сделали ставку на российскую молодежь. Я много спортсменов отсмотрел как скаут. Обращал внимание на результаты марафонских дистанций на чемпионате России, общался с региональными тренерами. Тут много предубеждений: все боятся отдавать в марафоны молодежь, считают, что марафон — это только если раз в году, в апреле.

Лыжный марафон. Фото Global Look Press

Мы ломаем стереотипы. На самом деле, можно бегать марафоны и раз в неделю, и начинать стоит уже года в 22-23, не позже. Даже для развития спринтерских качеств это только в плюс. Есть пример Насти Рыгалиной, которая выступала за нас, а потом попала в топ-10 на Олимпийских играх в Пекине. Опыт профессиональных международных стартов — огромное подспорье. И ребята, которые где-то возле первого эшелона в России, нигде, кроме как у нас, его не получат.

Вокуев заработал больше всех в сборной, кроме Большунова

Мы — коммерческая структура, нам выгодно, чтобы спортсмены выступали как можно больше, и выступали хорошо. На сезон мы можем заявить состав только из десяти человек, замены запрещены. Нужно стимулировать людей приезжать на старты. Поэтому мы приняли систему бонусов: чем больше ты выступаешь, чем больше зарабатываешь очков — тем выше зарплата. Есть четыре бонусные ступени.

Конкретных сумм мы не называем, но, поверьте, это достойные деньги. Скажем, наш лидер Ермил Вокуев в прошлом году заработал больше всей сборной России, за исключением Александра Большунова.

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

99 процентов гонок проходят дабл-поллингом

Лет пять-шесть назад в Ski Classics участвовали процентов 6-7 гонщиков с Кубка мира, не больше. Сейчас этот процент вырос очень сильно, а с ним — и уровень конкуренции. Сейчас чемпион какого-нибудь нашего федерального округа на Ski Classics даже в топ-30 не попадет.

Дело в том, что марафон — это почти отдельный вид спорта, как коньки и шорт-трек. Ski Classics — это исключительно марафоны классическим стилем, которые на 99 процентов проходятся дабл-поллингом (бесшажным ходом). Очень редкие случаи, когда спортсмены бегут на мази. Ребята с Кубка мира проигрывают и в технике, и в тактике.

Бежать по кругу 3 км на Кубке мира — это совсем другое, чем у нас 90 км из точки в точку. Другая работа, другой рельеф. На Кубке мира ты пробежал в подъем 500 м — на спуске отдохнул. У нас бывают непрерывные подъемы по 11 км. Многие этого не выдерживают даже психологически, особенно девчонки. Есть яркий пример Кати Смирновой — она пришла к нам лидером Континентального кубка, на бумаге должна была у всех выигрывать. А ничего не вышло. Минимум сезон уходит на адаптацию.

Каждой девочке разжевываем, что это не страшно

На Кубке мира максимальная дистанция для женщин — 30 км. У нас бывает и 90, и 100 км. Ничего страшного в этом нет, физически спортсменки к этому готовы. Даже юниорки летом на сборах проводят тренировки по три с половиной-четыре часа. «Васалоппет» в этом году пробежали за три с половиной часа. А 30 км иногда, в зависимости от скольжения, можно вообще за 1 час 10 минут проехать.

Мы каждой девочке разжевываем, что это не страшно. И только к концу первого сезона они начинают понимать: вроде бы проехала 90 км — а нет такого, что неделю потом умираешь. Спокойно все на следующий день выходят закататься.

То же самое с мазью: сначала многим страшно бежать без нее. Но в реальности, если бежит сто человек и ты одна на мази, то тебе физически не дадут идти попеременным ходом. Ну, либо с ходу выходить первой и всю дистанцию работать в красной зоне, что тоже нереально.

Это все опыт. Человек все может, если он в себя верит.

Мы очень проигрываем в культуре спортивного туризма

В Европе лыжные трассы совсем другого уровня, чем в России. В Москве накатывают круг 3 км «Бураном» в обычном парке. А в каком-нибудь Тоблахе 40-50 км непрерывных трасс, там в любой точке ставь знак «старт» — и каждую неделю будет новый марафон.

У нас почему-то нет в стране ни одного марафона из точки в точку. Максимальный круг, который я видел, — 25 км в Демино, но и то он накручен по соседним петлям и лидеры все равно догоняют хвост группы. А так все лыжные трассы закольцованы вокруг какой-нибудь спортбазы. Почему не сделать трассу между населенными пунктами? 3 апреля мы в Кондалакше впервые в стране попробуем провести такую гонку.

Ski Classics. Фото Global Look Press

Мы насмотрелись всего, мы видим, что в России люди хотят бегать. Но нет инфраструктуры, нет возможностей. Философия больших марафонов — это когда элита бежит вместе с обычными людьми, любителями. Таким образом они продвигают свой регион, рассказывают и показывают людям про эту деревню, этот край. Ведь любитель приедет не один, а с компанией, пойдет куда-то покушать, купит сувениры...