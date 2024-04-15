В Федерации лыжных гонок Татарстана отреагировали на новость о переходе Большунова

В Федерации лыжных гонок Республики Татарстан прокомментировали корреспонденту «СЭ» новость о возможном переходе Александра Большунова и других лыжников сборной России под свою эгиду.

27-летний спортсмен выступал за команду Архангельской области.

«Традиционно озвучиваем все изменения после окончания всего процесса согласований, после официального оформления по состоявшемуся факту», — заявили «СЭ» в пресс-службе Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

Ранее стало известно о финансовых проблемах в лыжном спорте Архангельской области после ухода бизнесмена Владимира Буторина и компании УЛК из финансирования лыжных гонок в регионе.