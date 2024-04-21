Коростелев подтвердил, что контактировал с Татарстаном по поводу смены региона

Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев ответил «СЭ» на вопрос о возможном о возможном переходе из команды Архангельской области в сборную Татарстана.

«Контакты с Татарстаном есть. Но официально пока ничего нет. Зарплата просядет? Это личный момент. Не хотел бы на этом концентрировать внимание. Все равно все зависит не от этого. В это не стоит вдаваться», — сказал Коростелев «СЭ».

Ранее компания «УЛК», генеральным директором которой является бизнесмен Владимир Буторин, сообщила, что перестанет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области.