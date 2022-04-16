Норвежец дружил с Большуновым и мог стать гостем на его свадьбе, а теперь поддерживает изоляцию лучшего лыжника мира.

Клебо появился в сборной Норвегии очень вовремя. Только что ушел великий Петтер Нортуг, к концу подходила карьера и другой скандинавской легенды Мартина Йонсруда Сундбю. Страна ждала нового героя, новую мегазвезду и получила ее в лице Йоханнеса.

Прорывным для «внучка» стал сезон-2017/18. Он и раньше побеждал на этапах Кубка мира, но в феврале 2018-го выиграл три олимпийских золота и через пару месяцев — «Большой хрустальный глобус». Всего за год вчерашний школьник стал круче всех топов пелетона. В Норвегии поняли, на кого они будут делать ставку в ближайшее десятилетие. Кто станет первым лицом норвежской лыжной школы.

И пусть парень тогда сильно тяготел к спринту и крушил соперников преимущественно в коротких гонках, он обещал, что прибавит и в дистанционных гонках. Дальнейшие сезоны показали, что Клебо не слукавил. Да, FIS старается верстать календарь под него. Много спринтов и «пятнашек» с общего старта, но разделки, скиатлоны и марафоны Йоханнес тоже научился бегать на элитном уровне. Нельзя обесценивать его достижения и называть жалким «рюкзаком» и «спринтеришкой». Слишком неуважительно по отношению к одному из двух лучших лыжников современности.

Нужно радоваться, что у россиян есть такой соперник и мотиватор. Как это делал сам Клебо. Всю свою карьеру до определенного момента он дружелюбно высказывался о наших спортсменах, в отличие от некоторых других скандинавов. Например, Йоханнес никогда не призывал отстранить русских от Олимпиад во времена допинговых скандалов, а подчеркивал, что хочет соревноваться с сильными конкурентами. «Я ничего не имею против России. Мое противостояние с Большуновым — это весело и увлекательно, здорово, что оно существует», — говорил Клебо в интервью порталу fasterskier.com.

Даже к Сергею Устюгову, который во время чемпионата мира 2019 года потрепал школьника по розовой щечке, когда тот безбашенно подрезал «лосенка», Йоханнес все равно не питает никакой злобы. Норвежец безгранично уважает нашего парня за его грандиозную карьеру, хоть и немного опасается, больше в шутку, конечно.

«Устюгов ничего не говорил, но показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить и пошел за Якимушкиным. Устюгов был довольно быстр, а у меня был не самый лучший финиш. Еще и снега было многовато. Но я доволен, что смог его сдержать и опередить», — заявил Клебо Sports.ru после эстафеты на одном из этапов Кубка мира.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

«В мире сейчас много хороших лыжников, но русские, конечно, особая тема. Я думаю, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе, — отмечал «внучок» в интервью «СЭ». — Мы действительно жестко бьемся на лыжне, но после соревнований остаемся в хороших отношениях».

Искренний респект от многократного олимпийского чемпиона заслужил и Александр Терентьев, когда сенсационно деклассировал Клебо в его любимом спринте. «Да, еще один русский. Не один, так другой. Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо бегали. Это было впечатляюще, больше сказать нечего. Я просто-напросто недостаточно хорош», — сказал Йоханнес в эфире TV2.

И даже на Олимпиаде в Пекине Клебо одним из первых признал поражение от российской команды в эстафете. Не пытался найти какие-то нелепые оправдания, а то и вовсе попрекать россиян, как это любят делать некоторые скандинавские журналисты. «Сегодня одна команда была сильнее нас. Мы первыми должны это признать. Это факт. Думаю, что мы будем довольны после того, как немного придем в себя. Мы и близко не стояли к золоту», — сказал Клебо корреспонденту NRK.

Но с особым трепетом король спринта всегда относился к своему главному русскому конкуренту Александру Большунову. Так часто о нем говорил, что порой думалось: Сан Саныч его кумир. Где-то в знаменитом коттедже Йоханнеса на видном месте у камина по-любому должен висеть портрет Болле в полный рост.

Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Дружба с Большуновым

Йося и Саша вообще могли бы быть лучшими друзьями, если бы говорили на одном языке. Но даже лингвистические барьеры не мешали ровесникам здорово проводить время, кайфуя от своего соперничества. Мимика и жесты не требуют перевода, Большунов и Клебо нашли как подкалывать друг друга. Чего только стоят шутливые гримасы во время интервью или удар надувной рыбой прямо по норвежскому котелку на церемонии награждения.

В общем, парни чувствовали взаимную необходимость. В отсутствие одного другому было бы грустно, скучно и неинтересно соревноваться. Поэтому Клебо искренне желал россиянину скорее восстановиться от всех травм и проблем при подготовке к минувшему сезону. «Я бы не хотел, чтобы Большунов сталкивался с травмами и болезнями. Никогда не желаю своим соперникам проблем в подготовке», — поддержал норвежец конкурента в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Когда стало понятно, что из-за травм и операции у Александра не клеится олимпийский год, Йоханнес вновь не остался в стороне и пожелал нашему лыжнику избавиться от всех неприятностей. «Я не хожу с надеждой, что он травмируется или заболеет. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме и на «Тур де Ски», и на Олимпийских играх. Тогда соревноваться гораздо веселее. С нетерпением жду новой встречи с Большуновым», — сказал норвежец в интервью TV2.

Были в их отношениях и сложные времена. Пик жесткого противостояния пришелся на чемпионат мира-2021. На финише марафона Клебо ненароком подрезал россиянина и сломал ему палку. Сам ту гонку выиграл, а Болле стал только третьим. Но потом FIS дисквалифицировала Йосю за нарушение правил в финишном коридоре. Клебо встретил это решение неистовой яростью и излил душу в ролике на своем YouTube-канале.

«Большунов просто вытолкнул меня с лыжни, хотя я шел далеко от него. У меня нет слов, я зол. Несомненно, это худший день в моей жизни. Сейчас трудно понять, что же делать дальше. Думаю поехать домой. Я устал от FIS. То, как они решают различные проблемы, просто ужасно. Они допустили так много ошибок, боятся принять правильное решение. Я сижу тут и очень расстроен, я ведь не получил медаль. Это отстойно. Мир жесток», — заявил Йоханнес.

Не трагические события произошли незадолго до свадьбы Большунова с лыжницей Анной Жеребятьевой. Клебо получил на нее официальное приглашение, но так и не поучаствовал в церемонии. Небось, обида из-за марафона глубоко засела. Хотя сам Александр утверждал, что у норвежца в тот момент были съемки шоу, кроме того, продолжала полыхать пандемия. Можно было, правда, хотя бы заочно поздравить, но Йося и этого не сделал. Поэтому версия с обидой жизнеспособна.

Сейчас Клебо уже остыл. Во всяком случае его слова в адрес Большунова после победы россиянина в олимпийском скиатлоне звучали искренне и убедительно. «Это было впечатляюще. Я ощущал себя юниором. У меня не было ни малейшего шанса. Я отдавал все силы и чувствовал, что мне может понадобиться дефибриллятор по ходу гонки», — пожаловался Йоханнес корреспонденту TV2.

Олимпиада вообще могла стать новой опорной точкой во взаимоотношениях двух гениев лыжни. Они оздоровились и наладились. Как оказалось, меньше чем на месяц.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что говорит теперь

«О политике я говорю такой фразой: я спортсмен, и одна из моих привилегий заключается в том, что мне не нужно думать о политике», — говорил Клебо в интервью «СЭ» осенью 2019 года. Но последние геополитические события показали всю противоречивость личности норвежской звезды. Когда норвежская лыжная федерация заявила, что не пустит россиян на соревнования в Драммене и Осло, Йоханнес в интервью изданию Adressa поддержал это решение. И даже призвал FIS официально отстранить наших спортсменов, что организация потом и сделала. Хотя в том же интервью были и такие слова:

«Меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на Норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли. Я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения, ни в Драммене, ни в Холменколлене», — сказал Клебо.

Как в его голове первое вяжется со вторым, кто его знает! По сути, человек выдвинул взаимоисключающие тезисы. Возможно, попытка усидеть на двух стульях. Но не те времена, нынче даже виртуозам этого искусства такое не под силу. Поэтому, когда Йоханнесу задали вопрос уже лично про Большунова, норвежец был менее категоричен и расплывчат. «Считаю, что принятое решение об отстранении российских лыжников от международных стартов было правильным. Посмотрим, чем все это закончится», — заявил обладатель Кубка мира нынешнего сезона VG.

Похоже, Клебо пока не очень понимает, к чему все идет. Либо уже все осознал, но не может высказать позицию, альтернативную доминирующей в норвежских СМИ. Если россиян не вернут на международные старты в следующем сезоне, и для сборной Норвегии, и для самого Клебо это будет катастрофой. Русские — единственные конкуренты скандинавов. Без них на подиуме всегда будет по три норвежских флажка с редкими вкраплениями финна Нисканена в классических гонках. Ну и в спринтах французы с Пеллегрино за что-то поборются.

Поэтому и без того низкие рейтинги лыжных гонок в Европе просядут еще сильнее. Даже в Норвегии никто не захочет смотреть на открытый чемпионат страны. Не те эмоции, что местные зрители получали от борьбы с россиянами. Самому Клебо тоже будет очень скучно без Большунова и остальных наших. Он об этом говорил всегда, и вряд ли что-то поменялось сейчас. Просто Йоханнесу больше нельзя такое заявлять.

И это еще не трогаем финансовый вопрос. Без конкуренции существенно уменьшатся вливания как от персональных спонсоров зарубежных спортсменов, так и от партнеров FIS. Лыжники станут беднее, появится больше проблем с инвентарем и т.д. Так что, господа норвежцы и ребята из международной федерации, не дурите! Возвращайте наших! Без россиян на лыжне теряется смысл вашего существования.