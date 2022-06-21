Финского лыжника дисквалифицировали на четыре года. В его пробе нашли анаболик и... мельдоний!

Скандальный инцидент в стране с тяжелым допинговым прошлым.

Мельдоний — это крест спортсменов с постсоветского пространства. Сколько россиян, украинцев и белорусов на нем погорели — не счесть. Многие эксперты называют препарат абсолютно бесполезным с точки зрения практической пользы, но новости об отстранении за него до сих пор появляются регулярно. Год назад ТАСС сообщал, что в тот момент дисквал за мельдоний отбывали аж 40 российских спортсменов.

Ари Луусуа. Фото Global Look Press

Почему дисквалификация за мельдоний сейчас — это дно

По устоявшейся теории Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило запретить этот препарат по результатам исследований проб с Европейских игр-2015 в Баку. Вроде как коллег Григория Родченкова поразила популярность совершенно безызвестного в Европе и Америке мельдония у спортсменов стран СНГ. Причем обнаруживалось это чудо-средство практически во всех видах спорта — то есть использование было повсеместным. Вот они и рассудили, что это неспроста. И внесли субстанцию в список запрещенных, не особо утруждаясь ее изучением.

Исходом стали сотни дел. Самое громкое из которых, безусловно, Марии Шараповой. На прежний уровень после дисквала она так и не вернулась. Лучшей пиар-компании производители мельдония и представить не могли. В тот год тема была настолько хайповой, что даже легендарный биатлонист Мартен Фуркад, находясь на Кубке мира в Ханты-Мансийске, не поленился сходить в аптеку, чтобы купить милдронат и выложить селфи с самым набравшим сумасшедшую популярность препаратом.

Через пару месяцев наступила массовая амнистия. ВАДА не удосужилась изучить свойства мельдония, а уж про сроки выведения и говорить не приходится. Запретили препарат с 1 января 2016 года. И уже через несколько недель допинговая инквизиция собирала урожай. Проблема в том, что обнаруживается эта субстанция в организме после применения не пару дней, как предполагало агентство, а месяцами. И подавляющее большинство обвиненных употребляли мельдоний осенью — когда это было абсолютно легально. Хорошо, что в итоге разобрались. Вот только целый отряд спортсменов пропустил большие старты, включая чемпионаты мира. И никто перед ними даже не извинился.

В любом случае шумиха была такая страшная, что после этого употреблять мельдоний могли только самые непробиваемые. Практической пользы от него вроде как нет, выводится месяцами, дисквал — серьезный. По рискам это как вложить все сбережения в финансовую пирамиду. Даже сами атлеты подшучивают, что нужно вручать премию Дарвина тем, кого в 2020-х отстраняют за мельдоний. Хотя у нас номинантов, как вы поняли, по-прежнему хватает.

Ари Луусуа. Фото Global Look Press

Где он вообще откопал этот препарат?

И теперь вдруг прилетает новость, откуда ее вообще не ждали. Из благополучной сейчас и проблемной в недавнем прошлом Финляндии. Сообщается, что в допинг-пробе 34-летнего лыжника Ари Луусуа найдены анаболик (ну это нельзя назвать сенсацией) и... мельдоний (а вот это уже вполне)! Невероятно странное сочетание. Откуда он вообще его взял? Это же супернетипичный препарат для Скандинавии.

Сам финн в качестве оправдания говорит, что решил завершить карьеру в июне 2021 года, а пробу сдал в июле. Но как-то это подозрительно — садиться на запрещенку, если закончил активную спортивную деятельность. Для чего? И второе — весной Луусуа подписал двухлетний контракт со шведской марафонской командой. Это уже не сборная и Кубки мира, но допинг-контроль там вполне себе настоящий.

Про то, где Ари раздобыл мельдоний и зачем, сообщений нет. По данным портала Iltalehti, ему теперь светит четыре года дисквалификации. Понятно, что это разовый косяк и говорить о допинг-кошмаре в финской сборной нельзя. Но любопытно посмотреть, будет ли какая-то реакция со стороны тех же норвежцев.

Потому что, например, в российских лыжах в последние годы тоже не было неприятных случаев. Но вот недавно полгода дисквала поймал Сергей Волков. Он использовал назальный спрей, который разрешен во внесоревновательный период. Спортсмен потом доказал допинг-службам необходимость лечения данным препаратом, неумышленный прием и в итоге получил всего шесть месяцев. По сути, за халатность.

Тем не менее норвежский лыжник Мартин Мерк тут же расчехлил пулеметы.

— Думалось, что допинг и русские — оставленная в прошлом глава, — заявил он Nettavisen. — Хорошо, что их ловят. С такими соревноваться не хочется. Когда они не сообщают об этом сразу, то очень легко причесать всех под одну гребенку. Им стоило бы рассказать об этом раньше. Когда ловят одного, то к другим уже относишься с подозрением. Очень странно и печально, что соперники из других стран в юном возрасте решают применять допинг, чтобы добиться результатов.

Посмотрим, как лыжная общественность отреагирует на историю Луусуа.