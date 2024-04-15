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Сегодня, 14:40

Вяльбе — об уходе бизнесмена Буторина из лыж: «Повлияет ли на сборную? Большунов, возможно, уйдет из Архангельской области»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала уход бизнесмена Владимира Буторина и компании УЛК из финансирования лыжных гонок.

«А я ничего не комментирую, ничего не знаю. Человек продает полностью бизнес, что тут комментировать! Он хозяин кручи. Степанова уходит из Архангельской области? Так они все уходят. Куда Степанова — не знаю, а Большунов, Коростелев, Терентьевы, возможно, в Татарстан», сказала Вяльбе.

Компания УЛК является главным спонсором сборной Архангельской области, за которую выступает Александр Большунов.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
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