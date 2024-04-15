Вяльбе — об уходе бизнесмена Буторина из лыж: «Повлияет ли на сборную? Большунов, возможно, уйдет из Архангельской области»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала уход бизнесмена Владимира Буторина и компании УЛК из финансирования лыжных гонок.

«А я ничего не комментирую, ничего не знаю. Человек продает полностью бизнес, что тут комментировать! Он хозяин кручи. Степанова уходит из Архангельской области? Так они все уходят. Куда Степанова — не знаю, а Большунов, Коростелев, Терентьевы, возможно, в Татарстан» , — сказала Вяльбе.

Компания УЛК является главным спонсором сборной Архангельской области, за которую выступает Александр Большунов.