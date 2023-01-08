Завершившая карьеру лыжница Йохауг может выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг прокомментировала возможное возобновление карьеры.

«Все спрашивают меня о моем возвращении, но у меня нет ответа. Ни одна дверь для меня не закрыта и не открыта. На данный момент я на пенсии, просто наслаждаюсь жизнью. С нетерпением жду того, с чем мне предстоит столкнуться в 2023 году, а затем, когда придет время, займусь чем-то другим. Мы не знаем, что произойдет в будущем. Я не хочу стоять здесь и говорить да или нет чему-либо. Я люблю спорт, жизнь, которую прожила, и достижения, которых добилась. Выступление в Тронхейме на чемпионате мира, пожалуй, единственное, что может заставить дверь открыться, но на данный момент я не готовлюсь к этому», — цитирует VG Йохауг.

34-летняя Йохауг является четырехкратной олимпийской чемпионкой, она завоевала золото на Олимпиаде-2010 и три золота на Играх в 2022 году. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

Йохауг завершила карьеру весной 2022 года. В начале года норвежская спортсменка сообщила о своей беременности.