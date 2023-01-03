Тереза Йохауг сообщила о своей беременности

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала, что готовится впервые стать мамой.

«Это самое важное, чего вы можете достичь. Это затмевает все золотые медали, которые я выиграла», — приводит слова Йохауг NRK.

В своих соцсетях она также выложила фотографию с детскими ботиночками и подписью: «Семья расширяется. 2022 год дал все, о чем можно было мечтать».

34-летняя лыжница на протяжении в 2022 году вышла замуж за чемпиона мира по академической гребле 2013 года Нильсом Якобом Хоффом, с котором до этого состояла в отношениях более семи лет.

Йохауг завершила спортивную карьеру в конце прошлого сезона.