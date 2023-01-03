Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:46

Тереза Йохауг сообщила о своей беременности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала, что готовится впервые стать мамой.

«Это самое важное, чего вы можете достичь. Это затмевает все золотые медали, которые я выиграла», — приводит слова Йохауг NRK.

В своих соцсетях она также выложила фотографию с детскими ботиночками и подписью: «Семья расширяется. 2022 год дал все, о чем можно было мечтать».

34-летняя лыжница на протяжении в 2022 году вышла замуж за чемпиона мира по академической гребле 2013 года Нильсом Якобом Хоффом, с котором до этого состояла в отношениях более семи лет.

Йохауг завершила спортивную карьеру в конце прошлого сезона.

Источник: https://www.nrk.no/sport/therese-johaug-er-gravid_-_-overgar-alle-gullene-jeg-har-hatt-1.16240854
Тереза Йохауг
1
Читайте также
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Захарова предостерегла от попыток оправдать использование лозунга «Слава Украине»
В США назначили первую казнь трансгендера
СК раскрыл детали смерти обнаруженного в отеле Москвы мумифицированного тела женщины
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Бородавко — лучший тренер команды, к нему стекаются «сливки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости