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Тереза Йохауг может возобновить карьеру на домашнем ЧМ в Тронхейме

Виктория Кравченко
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала, что думает о своем будущем. Есть вероятность, что она возобновит карьеру на ЧМ в Тронхейме в 2025 году.

«На данный момент я наслаждаюсь жизнью и с нетерпением жду того, с чем мне предстоит столкнуться в 2023 году. Мы не знаем будущего. Не могу сказать «да» или «нет» чему-либо. Но чемпионат мира в Тронхейме, пожалуй, единственное, что заставляет дверь немного приоткрыться», — сказала лыжница VG.

Йохауг завершила карьеру по окончании сезона-2021/22, а в январе сообщила о беременности.

Источник: https://www.vg.no/
Тереза Йохауг
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Завершившая карьеру лыжница Йохауг может выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме
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