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Сегодня, 16:33

Клебо превзошел рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Для норвежца эта победа стала шестой подряд в рамках многодневки. Благодаря этой победе Клебо опередил российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова, которые до этого одерживали по пять побед подряд: Устюгов — в сезоне-2016/17, Большунов — в сезоне-2020/21.

В конце февраля FIS отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Сергей Устюгов
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