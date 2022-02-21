Вяльбе выступила с инициативой об этичном разглашении терапевтических исключений в спорте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о разглашении информации о наличии у спортсменов терапевтических исключений.

«Я не против терапевтических исключений, ради бога. Если человек болен, то пусть им пользуется. Не знаю, почему мои слова по этой теме так болезненно воспринимают, но я уже несколько раз объясняла свою мысль. Есть же протоколы соревнований, в которых указаны различные данные о спортсмене, так пусть будет еще один столбик, в котором бы указывалось, есть терапевтическое исключение или нет и сколько их», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также глава Федерации лыжных гонок считает, что мир должен знать, здоровый спортсмен выступает, или ему стоит посочувствовать.

«Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом нет, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это: хроническая болезнь или хронический обман?» — добавила Вяльбе.

Сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 завоевала 11 медалей — 4 золота, 4 серебра и 3 бронзы.