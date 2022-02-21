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Сегодня, 09:20

Вяльбе считает, что Устюгов останется в лыжных гонках еще как минимум на сезон

Вяльбе рассказала, что думает о будущем Устюгова
Виктория Кравченко
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о будущем российского лыжника Сергея Устюгова.

«Следующий год он отбегает сто процентов, тем более что впереди чемпионат мира. Если он будет бегать так, как в этом году, то почему нет? Сейчас у него вторая «нога» в команде». У него действительно есть проблемы со здоровьем, но мне неэтично о них говорить. Многое зависит и от него, от его дисциплины. Если он будет ее соблюдать, то он сможет биться и показывать хороший результат», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Отметим, после завоевания золота в эстафете на Олимпиаде Устюгов заявил, что не выдержит еще один олимпийский цикл. Он также рассказал, что эмоционально опустошен после победы.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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