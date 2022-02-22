Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Финляндии

Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Окончательно состав еще не определен, — цитирует ТАСС Бородавко. — Знаю, что моя группа поедет в полном составе. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Эти спортсмены на 100% едут».

25-летний Большунов на Олимпиаде в Пекине завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

26-летняя Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.