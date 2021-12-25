Стали известны призовые за победу на «Тур де Ски»

Стали известны суммы призовых денег, которые лыжники получат на многодневке «Тур де Ски», информирует totalsportal.com.

Победители получат по 53 тысячи евро (примерно 4,4 миллиона рублей). За второе место в общем зачете полагается 38 тысяч евро (3,2 миллиона рублей). За третье место лыжники получат 26 тысяч евро (2,1 миллиона рублей).

Победитель спринтерского зачета получит 6 тысяч евро. Победитель отдельных гонок получит примерно 3 тысячи евро, серебряный призер — 2 тысячи, а бронзовый — около 1 тысячи евро.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.