«Вся Россия радуется за вас!» Российские фанаты оценили фото Клебо с девушкой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в Instagram.

25-летний норвежец выложил фотографию со своей девушкой Перниллой у рождественской елки.

Российские подписчики оценили фото спортсмена в комментариях:

jll1969: «Очень красивые! С Рождеством!»

snowsparkles: «Ваша пара очень красивая. Вся Россия радуется за вас!»

antonina_mgn: «Какие вы красивые!»

kudriavtseva4157: «Красивые»

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.