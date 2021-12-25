«Вся Россия радуется за вас!» Российские фанаты оценили фото Клебо с девушкой
09:37
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в Instagram.
25-летний норвежец выложил фотографию со своей девушкой Перниллой у рождественской елки.
Российские подписчики оценили фото спортсмена в комментариях:
jll1969: «Очень красивые! С Рождеством!»
snowsparkles: «Ваша пара очень красивая. Вся Россия радуется за вас!»
antonina_mgn: «Какие вы красивые!»
kudriavtseva4157: «Красивые»
Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.
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