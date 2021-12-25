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«Вся Россия радуется за вас!» Российские фанаты оценили фото Клебо с девушкой

09:37
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в Instagram.

25-летний норвежец выложил фотографию со своей девушкой Перниллой у рождественской елки.

Публикация от Johannes H?sflot Kl?bo (@johanneshk)

Российские подписчики оценили фото спортсмена в комментариях:

jll1969: «Очень красивые! С Рождеством!»

snowsparkles: «Ваша пара очень красивая. Вся Россия радуется за вас!»

antonina_mgn: «Какие вы красивые!»

kudriavtseva4157: «Красивые»

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

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Сергей Разин все материалы автора
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