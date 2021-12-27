Степанова пропустит «Тур де Ски» из-за болезни

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российская лыжница Вероника Степанова пропустит многодневку «Тур де Ски» сезона-2021/22 из-за болезни.

«У нас приболела одна лыжница, отравилась, — приводит слова Вяльбе ТАСС. — Вместо Степановой на «Тур де Ски» выступит Христина Мацокина».

20-летняя Степанова дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2021/22. На этапе Кубка мира в Норвегии россиянка заняла первое место на последнем этапе эстафеты 4х5 км.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).