Степанова пропустит «Тур де Ски» из-за болезни
14:44
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российская лыжница Вероника Степанова пропустит многодневку «Тур де Ски» сезона-2021/22 из-за болезни.
«У нас приболела одна лыжница, отравилась, — приводит слова Вяльбе ТАСС. — Вместо Степановой на «Тур де Ски» выступит Христина Мацокина».
20-летняя Степанова дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2021/22. На этапе Кубка мира в Норвегии россиянка заняла первое место на последнем этапе эстафеты 4х5 км.
«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).
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